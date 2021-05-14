مسائية DW: هل تنجح واشنطن في خفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين؟

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في الجزء الثاني من المسائية.. احتجاجات في الضفة الغربية وقصف إسرائيلي على غزة ردا على إطلاق صاروخ على إسرائيل ومساعي أمريكية لكبح العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.. فهل تنجح هذه المساعي؟
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة "ردّا" على البالونات الحارقة تسببت في اندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، ومقتل فتى فلسطيني في الضفة الغربية.
نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية على قطاع غزة، في وقت واصلت فيه حركة حماس هجماتها الصاروخية على عدة مدن إسرائيلية في تصعيد عسكري دخل أسبوعه الثاني، فيما تتواصل الجهود الدولية لوقف إطلاق النار.
بدأت إسرائيل التحرك لتنفيذ خطط لبناء حوالي 3000 منزل للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطط قوبلت بانتقادات شديدة من حليفتها الولايات المتحدة، التي اعتبرتها "ضارة باحتمالات حل الدولتين".
أسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن تشريد قرابة 10 آلاف شخص وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني المتردي فعليا في القطاع في ظل أزمة جائحة كورونا ووسط نقص في المساعدات الإغاثية.
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