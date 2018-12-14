 مسائية DW: هل تقمع السلطات الأردنية حراك ″معناش″؟ | سياسة واقتصاد | DW | 14.12.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: هل تقمع السلطات الأردنية حراك "معناش"؟

تظاهرات احتجاجية في الأردن تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي وسط أنباء عن اعتقالات طالت محتجين وإصابات في صفوف قوات الأمن.. ماهي مطالب المحتجين هذه المرة؟ وهل تتجه الحكومة نحو التصعيد أو التهدئة؟

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22:56 دقيقة

هل تقمع السلطات الأردنية حراك "معناش"؟

    

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هل تقمع السلطات الأردنية حراك "معناش"؟  

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