مسائية DW: هل تقمع السلطات الأردنية حراك "معناش"؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تظاهرات احتجاجية في الأردن تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي وسط أنباء عن اعتقالات طالت محتجين وإصابات في صفوف قوات الأمن.. ماهي مطالب المحتجين هذه المرة؟ وهل تتجه الحكومة نحو التصعيد أو التهدئة؟
إرسال
Facebook
Twitter
google+
Whatsapp
Tumblr
Digg
Newsvine
stumble
linkedin
الرابط https://p.dw.com/p/3AAOK
تظاهرات احتجاجية في الأردن تتواصل للأسبوع الثالث على التوالي وسط أنباء عن اعتقالات طالت محتجين وإصابات في صفوف قوات الأمن.. ماهي مطالب المحتجين هذه المرة؟ وهل تتجه الحكومة نحو التصعيد أو التهدئة؟
في حوار مع مسائية دي دبليو قال خير أبو صعيليك رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأردني إن المتظاهرين اعتدوا على رجال الأمن وتحرشوا بالنساء، بينما رد عليه حسين الصرايرة، الناشط الحقوقي هناك ماكينة اعلامية تعمل على شيطنة المحتجين.
طالب المحتجون الذين تجمعوا مساء أمس الخميس قرب الدوار الرابع وسط العاصمة عمان ، بتوفير فرص عمل للشباب، واعادة النظر بضريبة المبيعات، وكذلك بقانوني الانتخاب والاحزاب.
شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!
© 2018 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول