مسائية DW: هل تقمع السلطات الأردنية حراك "معناش"؟

برلماني أردني يتهم حراك الشارع "بالتحرش والإعتداء على رجال الأمن" وناشط حقوقي يرد عليه!

في حوار مع مسائية دي دبليو قال خير أبو صعيليك رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأردني إن المتظاهرين اعتدوا على رجال الأمن وتحرشوا بالنساء، بينما رد عليه حسين الصرايرة، الناشط الحقوقي هناك ماكينة اعلامية تعمل على شيطنة المحتجين.