 مسائية DW : هل تسبب ترامب باستقالة ماتيس؟ | سياسة واقتصاد | DW | 21.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مسائية DW : هل تسبب ترامب باستقالة ماتيس؟

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يعلن استقالتَه من منصبه احتجاجا على قرارات ترامب في السياسة الخارجية. وبرلين تطالب واشنطن بإزاحة الضبابية عن استراتيجيتها الأمنية بعد الاستقالة. ماهي تداعيات هذه الاستقالة ؟

مشاهدة الفيديو 22:55
بث مباشر الآن
22:55 دقيقة

هل تسبب ترامب باستقالة ماتيس؟

        

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هل تسبب ترامب باستقالة ماتيس؟  

مواضيع ذات صلة

USA Treffen Ursula von der Leyen mit Jim Mattis im Pentagon

عقب استقالة ماتيس.. برلين تطالب واشنطن بإيضاح سياستها الأمنية 21.12.2018

بعد قرار الانسحاب الجزئي أو الكلي للجيش الأمريكي من سوريا وأفغانستان، دعت الحكومة الألمانية إلى فتح المزيد من قنوات الحوار لتوضيح هذه الخطط. وقدم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس استقالته إثر تلك القرارات.

هل يطيح بشار الأسد بوزير الدفاع الأمريكي؟ 05.09.2018

خبيران يخشيان على جيمس ماتيس بعد كتاب "الخوف"، لماذا؟

Jamal Khashoggi

بومبيو وماتيس يحذران من خفض مستوى العلاقات مع السعودية 28.11.2018

فيما تتجه الأنظار للأرجنتين، التي وصلها ولي العهد السعودي للمشاركة في قمة الـ20، دافع وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان عن تمسك واشنطن بالرياض كحليف. بومبيو نفى وجود معلومات مباشرة تربط بين بن سلمان والأمر بقتل خاشقجي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  