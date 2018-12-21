سياسة واقتصاد

مسائية DW : هل تسبب ترامب باستقالة ماتيس؟

وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يعلن استقالتَه من منصبه احتجاجا على قرارات ترامب في السياسة الخارجية. وبرلين تطالب واشنطن بإزاحة الضبابية عن استراتيجيتها الأمنية بعد الاستقالة. ماهي تداعيات هذه الاستقالة ؟

مشاهدة الفيديو 22:55 بث مباشر الآن 22:55 دقيقة شارك هل تسبب ترامب باستقالة ماتيس؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3AWTZ هل تسبب ترامب باستقالة ماتيس؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع