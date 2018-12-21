مسائية DW : هل تسبب ترامب باستقالة ماتيس؟

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وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يعلن استقالتَه من منصبه احتجاجا على قرارات ترامب في السياسة الخارجية. وبرلين تطالب واشنطن بإزاحة الضبابية عن استراتيجيتها الأمنية بعد الاستقالة. ماهي تداعيات هذه الاستقالة ؟
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بعد قرار الانسحاب الجزئي أو الكلي للجيش الأمريكي من سوريا وأفغانستان، دعت الحكومة الألمانية إلى فتح المزيد من قنوات الحوار لتوضيح هذه الخطط. وقدم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس استقالته إثر تلك القرارات.
خبيران يخشيان على جيمس ماتيس بعد كتاب "الخوف"، لماذا؟
فيما تتجه الأنظار للأرجنتين، التي وصلها ولي العهد السعودي للمشاركة في قمة الـ20، دافع وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان عن تمسك واشنطن بالرياض كحليف. بومبيو نفى وجود معلومات مباشرة تربط بين بن سلمان والأمر بقتل خاشقجي.
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