مسائية    DW هل بدأ عصر عسكرة الفضاء؟  

أمريكا تستعد "للمعركة المقبلة" بقوة فضائية - فمن العدو؟

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن الولايات المتحدة ستنشئ بحلول عام 2020 قوة فضائية، باعتبارها الفرع السادس من الجيش، مشيراً إلى أن الخطة لا تزال تتطلب موافقة الكونغرس وتخصيص ميزانية لها.