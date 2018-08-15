 مسائية DW: هل بدأ عصر عسكرة الفضاء؟ | سياسة واقتصاد | DW | 15.08.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: هل بدأ عصر عسكرة الفضاء؟

واشنطن تتهم موسكو بالسعي لتطوير أسلحة فضائية جديدة بينما يتحدث الرئيس ترامب عن "قوة فضاء" ستنضم قريبا إلى الجيش الأمريكي. فهل تصبح أفلام الخيال العلمي عن قريب واقعا وينتقل سباق التسلح العسكري النووي من الأرض إلى الفضاء؟

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23:18 دقيقة

مسائية    DW هل بدأ عصر عسكرة الفضاء؟

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مسائية    DW هل بدأ عصر عسكرة الفضاء؟  

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