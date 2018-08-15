مسائية    DW هل بدأ عصر عسكرة الفضاء؟  

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واشنطن تتهم موسكو بالسعي لتطوير أسلحة فضائية جديدة بينما يتحدث الرئيس ترامب عن "قوة فضاء" ستنضم قريبا إلى الجيش الأمريكي. فهل تصبح أفلام الخيال العلمي عن قريب واقعا وينتقل سباق التسلح العسكري النووي من الأرض إلى الفضاء؟
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الولايات المتحدة تتهم روسيا بالسعي لتطوير أسلحة فضائية جديدة بينما يتحدث الرئيس ترامب عن "قوة فضاء" ستنضم قريبا إلى الجيش الأمريكي، هل تصبح أفلام الخيال العلمي عن قريب واقعا وينتقل سباق التسلح العسكري النووي من الأرض الى الفضاء؟
أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على موسكو، بعد أن تأكدت أنها تقف وراء عملية تسميم العميل الروسي السابق سكريبال بغاز الأعصاب المحرم دوليا.
أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أن الولايات المتحدة ستنشئ بحلول عام 2020 قوة فضائية، باعتبارها الفرع السادس من الجيش، مشيراً إلى أن الخطة لا تزال تتطلب موافقة الكونغرس وتخصيص ميزانية لها.
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