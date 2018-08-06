 مسائية DW: هجوم داعش على السويداء ـ ما السيناريوهات المقبلة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 06.08.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: هجوم داعش على السويداء ـ ما السيناريوهات المقبلة؟

تنظيم داعش يعدم أول رهينة لديه من طائفة الموحدين في سوريا بعد هجمته الأخيرة على مدينة السويداء، والنظام السوري يبدأ تحركاته لدحر مقاتلي التنظيم في محيط المدينة. أي سيناريوهاتٍ مقبلة عليها هذه المنطقة؟

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هجوم داعش على السويداء وآثاره

    

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هجوم داعش على السويداء وآثاره  

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