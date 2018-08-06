مسائية DW: هجوم داعش على السويداء ـ ما السيناريوهات المقبلة؟

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تنظيم داعش يعدم أول رهينة لديه من طائفة الموحدين في سوريا بعد هجمته الأخيرة على مدينة السويداء، والنظام السوري يبدأ تحركاته لدحر مقاتلي التنظيم في محيط المدينة. أي سيناريوهاتٍ مقبلة عليها هذه المنطقة؟
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تنظيم داعش يعدم أول رهينة لديه من طائفة الموحدين في سوريا بعد هجمته الأخيرة على مدينة السويداء، والنظام السوري يبدأ تحركاته لدحر مقاتلي التنظيم في محيط المدينة. أي سيناريوهاتٍ مقبلة عليها هذه المنطقة؟
أعدم تنظيم "الدولة الإسلامية" شابا هو من الرهائن الذين خطفهم الشهر الماضي من محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بجنوب سوريا، على ما أفاد مصدر محلي والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
قال أحد كبار مشايخ الطائفة الدرزية في السويداء إن روسيا تتولى التفاوض مع تنظيم "بالدولة الإسلامية" بهدف إطلاق سراح نساء وأطفال خطفهم التنظيم الإرهابي خلال هجوم له على منطقة الدروز في جنوب سوريا.
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