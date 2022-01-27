 مسائية DW: هجمات على الإمارات من العراق...من يقف ورائها فعلا؟ | مسائية DW | DW | 03.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائية DW: هجمات على الإمارات من العراق...من يقف ورائها فعلا؟

جماعة عراقية تطلق على نفسها "ألوية الوعد الحق" تستهدف الإمارات بطائرات مسيرة...من يقف وراء هذه الجماعة فعلا؟ وهل تزج بالعراق في حرب إقليمية؟

مشاهدة الفيديو 23:28

المزيد من المركز الإعلامي

حياء ذكرى المحرقة في ظل تحذيرات من تنامي معاداة السامية

حياء ذكرى المحرقة في ظل تحذيرات من تنامي معاداة السامية 27.01.2022

مسائيةDW: واشنطن توافق على صفقتي أسلحة ضخمة لمصر.. أي رسائل؟

مسائيةDW: واشنطن توافق على صفقتي أسلحة ضخمة لمصر.. أي رسائل؟ 26.01.2022

مسائيةDW : سلاح العقوبات..هل يكفي لدفع بوتين نحو خفض التصعيد ضد كييف؟

مسائيةDW : سلاح العقوبات..هل يكفي لدفع بوتين نحو خفض التصعيد ضد كييف؟ 26.01.2022

الأزمة الروسية الأوكرانية.. اختبار لوحدة الموقف الأوروبي؟

الأزمة الروسية الأوكرانية.. اختبار لوحدة الموقف الأوروبي؟ 25.01.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائية DW: زعيم داعش أصبح خارج المعركة.. ماذا بعد مقتله؟

مسائية DW: زعيم "داعش" أصبح "خارج المعركة".. ماذا بعد مقتله؟ 03.02.2022

مسائيةDW : رفع قيود كورونا.. استعجال أم مؤشر على انتهاء الجائحة؟

مسائيةDW : رفع قيود كورونا.. "استعجال" أم مؤشر على انتهاء "الجائحة"؟ 02.02.2022

مسائية DW: نسر الشتاء التركية ضد أهداف كردية.. ما دلالات العملية؟

مسائية DW: "نسر الشتاء" التركية ضد أهداف كردية.. ما دلالات العملية؟ 02.02.2022

جونسون في كييف.. أي دور لبريطانيا في ملف الأزمة الأوكرانية؟

جونسون في كييف.. أي دور لبريطانيا في ملف الأزمة الأوكرانية؟ 01.02.2022

المزيد مسائية DW

ميقاتي في أنقرة.. أي دور لتركيا في المشهد اللبناني؟

ميقاتي في أنقرة.. أي دور لتركيا في المشهد اللبناني؟ 01.02.2022

مسائيةDW : أمير قطر في واشنطن.. ماذا يحمل معه لإدارة بايدن؟

مسائيةDW : أمير قطر في واشنطن.. ماذا يحمل معه لإدارة بايدن؟ 31.01.2022

مسائيةDW : قصف حوثي جديد.. هل تحصل الإمارات على القبة

مسائيةDW : قصف حوثي جديد.. هل تحصل الإمارات على القبة 31.01.2022

هل تسد قطر احتياجات أوروبا من الغاز؟

هل تسد قطر احتياجات أوروبا من الغاز؟ 27.01.2022

اقرأ أيضا

FILE PHOTO: A general view of ADNOC headquarters in Abu Dhabi, United Arab Emirates May 29, 2019. REUTERS/Christopher Pike/File Photo/File Photo

تنظيم غير معروف يتبنى المسؤولية عن هجمات على الإمارات 03.02.2022

فصيل يعتقد أنه مرتبط بتنظيمات مقربة من إيران في العراق يتبنى مسؤوليته عن هجمات بطائرات مسيّرة على الإمارات قرب العاصمة أبوظبي، ووزارة الدفاع الإماراتية تعلن إسقاطها "طائرات مسيّرة بعيداً عن المناطق السكنية".

ARCHIV - HANDOUT - Eine bewaffnete Drohne vom Typ MQ-9A Reaper der U.S. Air Force während «Operation Enduring Freedom» im Irak. Foto: Staff Sgt. Brian Ferguson/U.S. Air Force (Achtung Redaktionen: Nur zur redaktionellen Verwendung bei vollständiger Nennung der Quelle Foto: Staff Sgt. Brian Ferguson/U.S. Air Force ; zu: Bericht: Weltweit mehr als 400 US-Drohnen abgestürzt vom 21.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

الطائرات المسيرة..هل يمكن ضبط هذا النوع الجديد من التسلح؟ 04.07.2021

تتسب هجمات الطائرات المسيرة في أزمة كبيرة في الشرق الأوسط لما تخلفه من ضحايا وأضرار، ما أثار دعوات لإيجاد قواعد لضبط هذا النوع الجديد من التسلح، خاصة في المنطقة التي تعصف بها الكثير من الاضطرابات والصراعات.

FILE - In this Thursday, Sept. 17, 2015 file photo, a drone is used to record a military parade by Saudi security forces in preparation for the annual Hajj pilgrimage in Mecca, Saudi Arabia. Saudi Arabia said Tuesday, Dec. 15, 2015 that 34 nations have agreed to form a new Islamic military alliance to fight terrorism with a joint operations center based in the kingdom's capital, Riyadh. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy, File)

هل تصبح السعودية الساحة الجديدة لحرب الطائرات المسيرة؟ 29.01.2021

تبنت ميليشيا عراقية الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة على الرياض. ويذهب خبراء إلى أنه يتعين على السعوديين النوم من اليوم فصاعداً "مستيقظين". ما سر "الذخائر العائمة" وهل كانت الهجمات لتحصل دون مباركة طهران؟

30.08.2018 ANKARA, TURKEY - AUGUST 30: President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan (R) and Turkish Grand National Assembly (TBMM) Speaker, Binali Yildirim (L) attend a ceremony at Ataturk's mausoleum Anitkabir to mark 96th Anniversary of TurkeyÄôs Victory Day which commemorates decisive battle in country's 1919-1922 Independence War in Ankara, Turkey on August 30, 2018. Rasit Aydogan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

خبراء ألمان ـ رسالة أردوغان الخفية في إشعال جبهة شمال العراق 01.07.2020

بعد سوريا وليبيا فتحت تركيا جبهة ثالثة بشمال العراق. لعبة الكر والفر بين الأتراك وحزب العمال الكردستاني باتت مشهدا معتادا بالمنطقة، غير أن توقيت وحجم الهجوم دفع مراقبين ألمان للتدقيق في النوايا غير المعلنة لأردوغان.