مسائية DW: هجمات على الإمارات من العراق...من يقف ورائها فعلا؟

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جماعة عراقية تطلق على نفسها "ألوية الوعد الحق" تستهدف الإمارات بطائرات مسيرة...من يقف وراء هذه الجماعة فعلا؟ وهل تزج بالعراق في حرب إقليمية؟
فصيل يعتقد أنه مرتبط بتنظيمات مقربة من إيران في العراق يتبنى مسؤوليته عن هجمات بطائرات مسيّرة على الإمارات قرب العاصمة أبوظبي، ووزارة الدفاع الإماراتية تعلن إسقاطها "طائرات مسيّرة بعيداً عن المناطق السكنية".
تتسب هجمات الطائرات المسيرة في أزمة كبيرة في الشرق الأوسط لما تخلفه من ضحايا وأضرار، ما أثار دعوات لإيجاد قواعد لضبط هذا النوع الجديد من التسلح، خاصة في المنطقة التي تعصف بها الكثير من الاضطرابات والصراعات.
تبنت ميليشيا عراقية الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيرة على الرياض. ويذهب خبراء إلى أنه يتعين على السعوديين النوم من اليوم فصاعداً "مستيقظين". ما سر "الذخائر العائمة" وهل كانت الهجمات لتحصل دون مباركة طهران؟
بعد سوريا وليبيا فتحت تركيا جبهة ثالثة بشمال العراق. لعبة الكر والفر بين الأتراك وحزب العمال الكردستاني باتت مشهدا معتادا بالمنطقة، غير أن توقيت وحجم الهجوم دفع مراقبين ألمان للتدقيق في النوايا غير المعلنة لأردوغان.
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