مسائية DW: هجمات على الإمارات من العراق...من يقف ورائها فعلا؟

الطائرات المسيرة..هل يمكن ضبط هذا النوع الجديد من التسلح؟

تتسب هجمات الطائرات المسيرة في أزمة كبيرة في الشرق الأوسط لما تخلفه من ضحايا وأضرار، ما أثار دعوات لإيجاد قواعد لضبط هذا النوع الجديد من التسلح، خاصة في المنطقة التي تعصف بها الكثير من الاضطرابات والصراعات.