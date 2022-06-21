مسائية DW: نقص إمدادات الغاز، كيف ينعكس على المواطن الألماني؟

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ألمانيا ترفع مستوى التأهب بشأن الغاز بعدما خفضت روسيا إمدادتها إلى نحو ستين في المئة، فأي مخاطر تواجه البلاد في الشتاء القادم وكيف سينعكس خفض الإمدادات على الاقتصاد والناس؟
بعد خفض شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى ألمانيا لأسباب قالت إنها تقنية، اعتبر وزير الاقتصاد الألماني هابيك أن القرار سياسي. فيما أعلن وزير المالية أن قيمة الأصول الروسية المجمدة في ألمانيا تتجاوز 4 مليارات يورو.
يعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اتخاذ تدابير إضافية في ظل تقلص واردات الغاز من روسيا وذلك بغرض ترشيد استهلاك الغاز وزيادة الاحتياطات. وتشمل هذه التدابير الإضافية تقليل استخدام الغاز في قطاع الصناعة.
على خلفية الوضع المتوتر في أسواق الغاز، فعلت الحكومة الألمانية المرحلة الثانية من خطتها الطارئة لتأمين إمدادات الغاز في خطوة وصفها وزير الاقتصاد بـ"الضرورية" بسبب خطورة الوضع الراهن.
إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا تتراجع بشكل خطير، في هذه الأثناء تسعى الحكومة لتنفيذ إجراءات طارئة كالاعتماد على الفحم الملوث للبيئة لمواجهة تدهور الوضع في سوق الطاقة. هل تنجح في ذلك، وما هو المطلوب من الجميع؟
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