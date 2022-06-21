مسائية DW: نقص إمدادات الغاز، كيف ينعكس على المواطن الألماني؟

تحليل: هل أضحت ألمانيا على أبواب صدمة في سوق الغاز؟

إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا تتراجع بشكل خطير، في هذه الأثناء تسعى الحكومة لتنفيذ إجراءات طارئة كالاعتماد على الفحم الملوث للبيئة لمواجهة تدهور الوضع في سوق الطاقة. هل تنجح في ذلك، وما هو المطلوب من الجميع؟