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مسائية DW: نصف مليار شخص في فقر مدقع بسبب كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إن أكثر من نصف مليار شخص سقطوا في براثن الفقر أو ازدادوا فقرا بعد أن تكبدوا تكاليف الرعاية الصحية، وتسببت جائحة كورونا في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينات القرن الماضي.