مسائية DW: نصف مليار شخص في فقر مدقع بسبب كورونا

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قالت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إن أكثر من نصف مليار شخص سقطوا في براثن الفقر أو ازدادوا فقرا بعد أن تكبدوا تكاليف الرعاية الصحية، وتسببت جائحة كورونا في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينات القرن الماضي.
تصريحات أمريكية وأوروبية تحمل في طياتها يأساً من المسار الدبلوماسي للمحادثات بشأن النووي الإيراني. يأس قد يشير إلى اقتراب إعلان فشل الدبلوماسية. فما هي البدائل المتاحة أمام واشنطن وحلفائها لو فشلت مفاوضات فيينا؟
عقدت في عمان جلسة حوار غير رسمية شارك فيها خبراء من السعودية وإيران وتناولت قضايا أمنية بينها الملف النووي الإيراني. ويذكر أن السعودية وإيران غريمان إقليميان يقفان على طرفي النقيض بشأن معظم القضايا في المنطقة.
أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري إحراز تقدم في تحديد جدول أعمال الموضوعات التي ستناقش في المحادثات الجارية في فيينا لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي لبلاده. ويأتي ذلك في ظل تحذير غربي لإيران باستغلال "آخر فرصة".
تنطلق الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في وقت تتزايد فيه المخاوف من طموحات إيران النووية. وتسعى هذه الدورة إلى إظهار تلاحم بعد المصالحة الخليجية.
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