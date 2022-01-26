مسائية DW: "نسر الشتاء" التركية ضد أهداف كردية.. ما دلالات العملية؟

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تركيا تنفذ عملية جوية ضد عشرات الأهداف التابعة لمجموعات كردية في شمال العراق وسوريا.. ما دلالات هذه الغارات الآن؟
أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عمليات جوية ضد مواقع للمسلحين الأكراد في كل من العراق وسوريا. وقد أكدت سلطات إقليم كردستان استهداف تركيا لمواقع حزب العمال الكردستاني ووقوع خسائر بشرية، فيما أدانت بغداد تلك العمليات.
في زمن تقلبات السياسة الخارجية والدفاعية الأمريكية في العالم، تبدو التداعيات أكثر دراماتيكية في منطقتي شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، وتطرح تحديات غير مسبوقة على دولها وبالخصوص جيوشها التي تكبلها الصراعات السياسية.
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