 مسائية DW: ″نسر الشتاء″ التركية ضد أهداف كردية.. ما دلالات العملية؟ | مسائية DW | DW | 02.02.2022

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مسائية DW

مسائية DW: "نسر الشتاء" التركية ضد أهداف كردية.. ما دلالات العملية؟

تركيا تنفذ عملية جوية ضد عشرات الأهداف التابعة لمجموعات كردية في شمال العراق وسوريا.. ما دلالات هذه الغارات الآن؟

مشاهدة الفيديو 27:23

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