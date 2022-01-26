مسائية DW: "نسر الشتاء" التركية ضد أهداف كردية.. ما دلالات العملية؟

تحليل: في زمن الاضطراب الأمريكي..جيوش عربية تبحث عن كياناتها

في زمن تقلبات السياسة الخارجية والدفاعية الأمريكية في العالم، تبدو التداعيات أكثر دراماتيكية في منطقتي شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، وتطرح تحديات غير مسبوقة على دولها وبالخصوص جيوشها التي تكبلها الصراعات السياسية.