مسائية DW: من المستفيد من "كيان البحر الأحمر وخليج عدن"؟

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مساعي سعودية لإطلاق تحالف سياسي جديد في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.. والرياض تتحدث عن خطوة لحماية المنطقة من أي تأثيرات خارجية سلبية.. ماذا وراء مشروع هذا التحالف؟ وما فرص نجاحه؟
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مساعي سعودية لإطلاق تحالف سياسي جديد في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.. والرياض تتحدث عن خطوة لحماية المنطقة من أي تأثيرات خارجية سلبية.. ماذا وراء مشروع هذا التحالف؟ وما فرص نجاحه؟
أعلنت السعودية اليوم اتفاقاً لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، يضم إلى جانبها مصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن بغرض تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض.
مشروع اقتصادي ضخم وتحالف سياسي بين المملكة والدول المتشاطئة على الضفة الأخرى للبحر الأحمر. ما الذي يدفع السعودية إلى الجانب الآخر من حدودها؟ هل هو سعيٌ خلف مصالح اقتصادية أم بحثٌ عن حلفاء جدد؟
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