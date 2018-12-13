 مسائية DW: من المستفيد من ″كيان البحر الأحمر وخليج عدن″؟ | سياسة واقتصاد | DW | 13.12.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: من المستفيد من "كيان البحر الأحمر وخليج عدن"؟

مساعي سعودية لإطلاق تحالف سياسي جديد في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.. والرياض تتحدث عن خطوة لحماية المنطقة من أي تأثيرات خارجية سلبية.. ماذا وراء مشروع هذا التحالف؟ وما فرص نجاحه؟

مشاهدة الفيديو 23:22
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23:22 دقيقة

مسائيةDW: "كيان البحر الأحمر وخليج عدن".. من المستفيد من إنشائه؟

  

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مسائيةDW: "كيان البحر الأحمر وخليج عدن".. من المستفيد من إنشائه؟  

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