مسائية DW: من المستفيد من "كيان البحر الأحمر وخليج عدن"؟

السعودية والبحر الأحمر..زواج السياسة والاقتصاد لكسر طوق العزلة؟

مشروع اقتصادي ضخم وتحالف سياسي بين المملكة والدول المتشاطئة على الضفة الأخرى للبحر الأحمر. ما الذي يدفع السعودية إلى الجانب الآخر من حدودها؟ هل هو سعيٌ خلف مصالح اقتصادية أم بحثٌ عن حلفاء جدد؟