 مسائية DW: ممر بحري مؤقت لتصدير الحبوب الأوكرانية.. هل هو الحل؟ | مسائية DW | DW | 17.08.2023

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مسائية DW

مسائية DW: ممر بحري مؤقت لتصدير الحبوب الأوكرانية.. هل هو الحل؟

رغم تهديدات موسكو// كييف تعلن عن مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر جديد في البحر الأسود// وسط استمرار للهجمات الروسية على منشآت الحبوب في أوكرانيا..عن أي ممر تتحدث كييف؟ وهل هو الحل الأمثل؟

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16.08.2023 In this photo provided by Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office, container ship Joseph Schulte (Hong Kong flag) leaves the port of Odesa to proceed through the temporary corridor established for merchant vessels from Ukraine's Black Sea ports in Odesa, Ukraine, Wednesday, Aug. 16, 2023. The ship carrying over 30 thousand tons of cargo, including food products, which had been in the port of Odesa since last February because of the Russian invasion of Ukraine, left Odessa under an agreement between Ukraine and the International Maritime Organisation. (Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office via AP)

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Sendedatum: 15.08.2023 Ukraine Stakes are high as Ukraine reroutes grain shipments Anatoliy Artemenko, an Ukrainian grain and seed farmer, presents some of his harvest.

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الاتحاد الأوروبي: روسيا تسبب أزمة غذاء عالمية بانسحابها من اتفاق الحبوب

روسيا تشدد لهجتها بعد انتهاء صفقة الحبوب 20.07.2023

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The grain terminal at the port in Odessa, where Ukraine ships wheat according to the grain agreement they currently have with Russia - Danish acting Minister of Defense Troels Lund Poulsen (not seen), together with Ukraine's Minister of Defense Oleksii Reznikov (not seen) visits the civilian part of the port in Odessa, where they are briefed on the shipment of wheat from Ukraine, Monday 10 April 2023.. (Photo: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

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أعلنت السلطات الأوكرانية أن طائرات مسيرة روسية استهدفت بهجمات جديدة موانئ أوكرانية على نهر الدانوب بالقرب من الحدود مع رومانيا. وقالت الادارة الإقليمية لمدينة أوديسا إن مخازن وصوامع حبوب تضررت في ميناء واحد أثناء الليل.

The Star Helena bulk carrier, centre, makes its way from the port in Odesa, Ukraine, Sunday, Aug. 7, 2022. According to Ukraine's Ministry of Infrastructure, the ship under the Marshall Islands' flag is carrying 45 thousand tons of Ukrainian sunflower seeds. (AP Photo/Nina Lyashonok)

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11.02.2023 illustration of the Odesa Port, Ukraine, on January 11, 2023. Ukraine has exported 1M tonnes of agricultural products via grain corridor this year. The first million tonnes of Ukrainian agricultural products were sent in 2023 to the countries of Africa, Asia, and Europe. Since August 1, 644 ships have left Odesa region ports, carrying 17.3 million tonnes of Ukrainian foodstuffs. As reported, in Istanbul on November 17, Ukraine, the United Nations, and Turkey agreed to extend the Initiative for the safe transportation of agricultural products across the Black Sea for another 120 days. It started working on July 22, and the first ship with Ukrainian foodstuffs within its framework left the port of Odesa on August 1, 2022. Photo by BePress/ABACAPRESS.COM

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July 29, 2023, Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, and National Security chief Roman Mashovet, right, order snacks during a stop at a convenience store during a visit to frontline positions in the Donetsk region, July 29, 2023 in Donetsk Oblast, Ukraine. Zelenskyy visited SOF commandos to mark Special Operations Forces Day and stopped at a petrol station along the way to greet supporters. (Credit Image: Â© Pool /Ukrainian Presidentia/Planet Pix via ZUMA Press Wire

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