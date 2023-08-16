مسائية DW: ممر بحري مؤقت لتصدير الحبوب الأوكرانية.. هل هو الحل؟

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رغم تهديدات موسكو// كييف تعلن عن مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر جديد في البحر الأسود// وسط استمرار للهجمات الروسية على منشآت الحبوب في أوكرانيا..عن أي ممر تتحدث كييف؟ وهل هو الحل الأمثل؟
أعلنت السلطات الأوكرانية أن طائرات مسيرة روسية استهدفت بهجمات جديدة موانئ أوكرانية على نهر الدانوب بالقرب من الحدود مع رومانيا. وقالت الادارة الإقليمية لمدينة أوديسا إن مخازن وصوامع حبوب تضررت في ميناء واحد أثناء الليل.
أطلقت سفينة حربية روسية أعيرة نارية تحذيرية لإيقاف سفينة شحن متجهة إلى أوكرانيا عبر البحر الأسود، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع في موسكو. ما خلفيات الحادث وتداعياته؟
حاز البحر الأسود على اهتمام دولي كبير منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، فكيف أصبح البحر ذا أهمية قصوى لكلا البلدين وايضا تركيا والاتحاد الأوروبي؟
استهدف هجوم صاروخي روسي مسقط رأس الرئيس الأوكراني زيلينسكي. وفيما يتحدث معهد أمريكي لدراسة الحرب لـ"تقدم تكتيكي" أوكراني في زابورجيا، بدأت كييف في تسجيل سفن الشحن الراغبة في استخدام ممر بحري "إنساني"، فهل تحترمه روسيا؟
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