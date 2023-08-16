مسائية DW

مسائية DW: ممر بحري مؤقت لتصدير الحبوب الأوكرانية.. هل هو الحل؟

رغم تهديدات موسكو// كييف تعلن عن مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر جديد في البحر الأسود// وسط استمرار للهجمات الروسية على منشآت الحبوب في أوكرانيا..عن أي ممر تتحدث كييف؟ وهل هو الحل الأمثل؟