مسائية DW: مقتل أيمن الظواهري.. ماذا يعني لتنظيم القاعدة الإرهابي؟

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الولايات المتحدة تعلن عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في ضربة نفذتها طائرة مُسيرة أمريكية وسط كابول.. فماذا يعني مقتل الظواهري بالنسبة للتنظيم؟
أعلن الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة جوية في كابول. وذكرت تقارير أن الاستخبارات الأمريكية استهدفت الظواهري بطائرة من دون طيار في العاصمة الأفغانية كابول.
أسفرت عملية دقيقة للمخابرات الأمريكية عن مقتل أيمن الظواهري زعيم القاعدة. وفيما يخشى خبراء من عمليات انتقامية لمقتله، يرى آخرون أنه "أسد عجوز" لم يكن يضطلع بدور قيادي. فما مصير التنظيم مع غياب آخر قياداته التاريخية؟
استهدفت طائرة أميركية مسيرة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، بصاروخين لم ينفجرا ولم يحدثا أي أضرار تذكر في المبنى كما لم يصب أحد في المنزل بأذى. فما هو نوع الصاروخ المستخدم في عملية الاغتيال وما هي مواصفاته؟
رحبت السعودية وكندا ودول أخرى بمقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية هي الأولى منذ خروج القوات الأجنبية من أفغانستان. جو بايدن حين تأكيده مقتل زعيم القاعدة، حذر من أن بلاده لن تسمح لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين.
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