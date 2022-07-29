مسائية DW: مقتل أيمن الظواهري.. ماذا يعني لتنظيم القاعدة الإرهابي؟

هل استخدمت أميركا صاروخا سريا في قتل الظواهري؟

استهدفت طائرة أميركية مسيرة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، بصاروخين لم ينفجرا ولم يحدثا أي أضرار تذكر في المبنى كما لم يصب أحد في المنزل بأذى. فما هو نوع الصاروخ المستخدم في عملية الاغتيال وما هي مواصفاته؟