 مسائية DW: مقتل أيمن الظواهري.. ماذا يعني لتنظيم القاعدة الإرهابي؟ | مسائية DW | DW | 02.08.2022

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مسائية DW

مسائية DW: مقتل أيمن الظواهري.. ماذا يعني لتنظيم القاعدة الإرهابي؟

الولايات المتحدة تعلن عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في ضربة نفذتها طائرة مُسيرة أمريكية وسط كابول.. فماذا يعني مقتل الظواهري بالنسبة للتنظيم؟

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26.04.2022, China, Taiwanstraße, The U.S. Navy's Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Sampson (DDG 102) conducted a routine Taiwan Strait transit Tuesday, April 26, 2022. China protested Wednesday against the sailing of a U.S. Navy guided-missile destroyer through the Taiwan Strait the previous day, accusing the American side of hyping the maneuver.(U.S. Pacific Command via AP)

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FILE - As seen on a computer screen from a DVD prepared by Al-Sahab production, al-Qaida's Ayman al-Zawahri speaks in Islamabad, Pakistan, on June 20, 2006. Al-Zawahri, the top al-Qaida leader, was killed by the U.S. over the weekend in Afghanistan. President Joe Biden is scheduled to speak about the operation on Monday night, Aug. 1, 2022, from the White House in Washington. (AP Photo/B.K.Bangash, File)

بايدن: الولايات المتحدة قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري 01.08.2022

أعلن الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة جوية في كابول. وذكرت تقارير أن الاستخبارات الأمريكية استهدفت الظواهري بطائرة من دون طيار في العاصمة الأفغانية كابول.

(FILES) A still file image from a video released by Al-Qaeda’s media arm as-Sahab and obtained on June 8, 2011 courtesy of the Site Intelligence Group shows Ayman al-Zawahiri as he gives a eulogy for slain al-Qaeda leader Osama bin Laden in a video released on jihadist forums. - President Joe Biden announced August 1, 2022 that the United States had killed Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri, one of the world's most wanted terrorists and a mastermind of the September 11, 2001 attacks, in a drone strike in Kabul. (Photo by SITE INTELLIGENCE GROUP / AFP) / AFP PHOTO / SITE INTELLIGENCE GROUP - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS FROM ALTERNATIVE SOURCES, AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by - has been modified in AFP systems in the following manner: [corrects date August 1, 2022] in second sentence instead of [August 2, 2022]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

مقتل الظواهري- نهاية تنظيم القاعدة أم بداية لعهد أكثر شراسة؟ 02.08.2022

أسفرت عملية دقيقة للمخابرات الأمريكية عن مقتل أيمن الظواهري زعيم القاعدة. وفيما يخشى خبراء من عمليات انتقامية لمقتله، يرى آخرون أنه "أسد عجوز" لم يكن يضطلع بدور قيادي. فما مصير التنظيم مع غياب آخر قياداته التاريخية؟

HANDOUT - Der Screenshot des Intel-Center vom Freitag (16.03.2012) zeigt eine Video-Botschaft von Aiman al-Sawahiri. Foto: dpa

هل استخدمت أميركا صاروخا سريا في قتل الظواهري؟ 02.08.2022

استهدفت طائرة أميركية مسيرة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، بصاروخين لم ينفجرا ولم يحدثا أي أضرار تذكر في المبنى كما لم يصب أحد في المنزل بأذى. فما هو نوع الصاروخ المستخدم في عملية الاغتيال وما هي مواصفاته؟

FILE - In this file image from television transmitted by the Arab news channel Al-Jazeera on Monday Jan. 30, 2006, Al-Qaida's then deputy leader Ayman al-Zawahri gestures while addressing the camera. Al-Qaida's central leadership broke with one of its most powerful branch commanders, who in defiance of its orders spread his operations from Iraq to join the fighting in Syria and fueled bitter infighting among Islamic militant factions in Syria¿s civil war. The break, announced in a statement Monday, appeared to be an attempt by Al-Zawahri, to establish control over the feuding militant groups in Syria and stem the increasingly bloody reprisals among them. (AP Photo/Al-Jazeera, File)

مقتل الظواهري ـ ترحيب دولي بعالم "أكثر أمانا" 02.08.2022

رحبت السعودية وكندا ودول أخرى بمقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية هي الأولى منذ خروج القوات الأجنبية من أفغانستان. جو بايدن حين تأكيده مقتل زعيم القاعدة، حذر من أن بلاده لن تسمح لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين.