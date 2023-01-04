مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟

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بعد أشهر من الترقب والجدل.. مذكرات الأمير البريطاني هاري تُطرح في الأسواق وتكشف عن المزيد من أسراره وأسرار أفراد العائلة الملكية البريطانية.. فما خلفايات هذه الخطوة؟ وما تأثيراتها على الأسرة الملكية؟
أثارت مقتطفات من مذكرات الأمير هاري ضجة كبيرة، إذ يروي في كتابه هذا تفاصيل مثيرة تشمل العنف داخل العائلة المالكة، إضافة إلى إعلانه أنه تعاطى الكوكايين، وقتل 25 "مقاتلاً معادياً" في أفغانستان.
أثار قرار الأمير هاري العام الماضي بالابتعاد هو وزوجته عن الحياة الملكية في بريطانيا الكثير من الجدل. ولكن الأمير أوضح مؤخرا كيف تسببت وسائل الإعلام في ”تدمير" الصحة النفسية للأمير .. فما القصة؟
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