 مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟ | مسائية DW | DW | 10.01.2023

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مسائية DW

مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟

بعد أشهر من الترقب والجدل.. مذكرات الأمير البريطاني هاري تُطرح في الأسواق وتكشف عن المزيد من أسراره وأسرار أفراد العائلة الملكية البريطانية.. فما خلفايات هذه الخطوة؟ وما تأثيراتها على الأسرة الملكية؟

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