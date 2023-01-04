مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟

فضائح بالجملة... تسريبات مذكرات هاري تشغل بريطانيا

أثارت مقتطفات من مذكرات الأمير هاري ضجة كبيرة، إذ يروي في كتابه هذا تفاصيل مثيرة تشمل العنف داخل العائلة المالكة، إضافة إلى إعلانه أنه تعاطى الكوكايين، وقتل 25 "مقاتلاً معادياً" في أفغانستان.