مسائية DW: متحور أوميكرون.. كيف يريد العالم مواجهته؟

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ألمانيا تعلن عن تدابير لاحتواء متحور كورونا الجديد أوميكرون ودول أخرى تستعد لاتخاذ خطوات مماثلة.. فكيف يريد العالم مكافحة السلالة الجديدة؟ وماذا يعرف العلماء عنها حتى الآن؟
تباينت ردود فعل دول الشرق الأوسط على متحور "أوميكرون" بين فرض قيود على السفر وغلق المطارات وإعلان حالة إغلاق عامة. فيما اكتسبت "دبلوماسية اللقاحات" زخما جديدا في المنطقة التي تتلقف أي مساعدة خارجية لمواجهة الجائحة.
قالت شركة بيونتيك الألمانية إنها تقوم بتجارب معملية حول المتحور الجديد أوميكرون، تمهيداً لتطوير لقاح معدل ضده. وتتوقع الشركة توافر بيانات عن هذا الأمر خلال أسبوعين.
على غرار بيونتيك ومودرنا أعلنت شركتا فايزر وجونسون آند جونسون بدء العمل على تطوير لقاحات مضادة للمتحور "أوميكرون" في حال لم يكن لقاحاهما فعّالين في الحماية من هذه السلالة. يأتي ذلك وسط شك في فعلية اللقاحات الحالية.
سجلت ألمانيا انخفاضا طفيفا في المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا، لكن رقم الوفيات ارتفع عن الفترة الماضية، وسط حديث عن جرعات تعزيزية جديدة لتحقيق التطعيم الكامل.
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