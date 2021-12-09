 مسائية DW: متحور أوميكرون.. كيف يريد العالم مواجهته؟ | مسائية DW | DW | 22.12.2021

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مسائية DW

مسائية DW: متحور أوميكرون.. كيف يريد العالم مواجهته؟

ألمانيا تعلن عن تدابير لاحتواء متحور كورونا الجديد أوميكرون ودول أخرى تستعد لاتخاذ خطوات مماثلة.. فكيف يريد العالم مكافحة السلالة الجديدة؟ وماذا يعرف العلماء عنها حتى الآن؟

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