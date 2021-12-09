مسائية DW: متحور أوميكرون.. كيف يريد العالم مواجهته؟

شركات اللقاحات تسابق الزمن لتطوير مضادات للمتحور "أوميكرون"

على غرار بيونتيك ومودرنا أعلنت شركتا فايزر وجونسون آند جونسون بدء العمل على تطوير لقاحات مضادة للمتحور "أوميكرون" في حال لم يكن لقاحاهما فعّالين في الحماية من هذه السلالة. يأتي ذلك وسط شك في فعلية اللقاحات الحالية.