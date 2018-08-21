سياسة واقتصاد

مسائية DW: ما خلفيات عودة الخدمة العسكرية الإلزامية في المغرب؟

الحكومة المغربية تقر مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية بعد إثني عشر عاما على إلغائها.. ما خلفيات هذه الخطوة؟ وما أهدافها؟