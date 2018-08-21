 مسائية DW: ما خلفيات عودة الخدمة العسكرية الإلزامية في المغرب؟ | سياسة واقتصاد | DW | 22.08.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: ما خلفيات عودة الخدمة العسكرية الإلزامية في المغرب؟

الحكومة المغربية تقر مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية بعد إثني عشر عاما على إلغائها.. ما خلفيات هذه الخطوة؟ وما أهدافها؟

Marokkanische Armee (picture-alliance/dpa)

  

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