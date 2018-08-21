مسائية DW: ما خلفيات عودة الخدمة العسكرية الإلزامية في المغرب؟

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الحكومة المغربية تقر مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية بعد إثني عشر عاما على إلغائها.. ما خلفيات هذه الخطوة؟ وما أهدافها؟
الحكومة المغربية تقر مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية بعد إثني عشر عاما على إلغائها.. ما خلفيات هذه الخطوة؟ وما أهدافها؟
الحكومة المغربية تقرّ مشروع قانون يعيد العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية للإناث والذكور.وهذه تفاصيل المشروع...
التجنيد الإلزامي لإذكاء الشعور بالوطنية لدى الشباب المغربي..ولكن ماذا عن المواطنة؟
أستاذ العلوم السياسية، الدكتور ميلود بلقاضي و الكاتب والناشط الحقوقي أحمد عصيد يشرحان..
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