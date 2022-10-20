 مسائية DW: ماكرون يلتقي بشولتس...نزع فتيل التوتر الألماني الفرنسي؟ | مسائية DW | DW | 27.10.2022

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مسائية DW

مسائية DW: ماكرون يلتقي بشولتس...نزع فتيل التوتر الألماني الفرنسي؟

شولتس يلتقي بماكرون في باريس على وقع خلافات في التعامل مع أزمة الطاقة وتبعات الحرب الأوكرانية. هل هي محاولة لنزع فتيل التوتر بين الطرفين؟

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