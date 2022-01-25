 مسائية DW: ماذا وراء الاتهامات المتبادلة بقصف محطة نووية في أوكرانيا؟ | مسائية DW | DW | 08.08.2022

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مسائية DW

مسائية DW: ماذا وراء الاتهامات المتبادلة بقصف محطة نووية في أوكرانيا؟

موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية التي يسطير عليها الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا وتعد الأكبر في أوروبا.. فمن أين يأتي القصف؟ وهل تنجح المساعي لتفادي كارثة نووية جديدة؟

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