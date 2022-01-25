مسائية DW: ماذا وراء الاتهامات المتبادلة بقصف محطة نووية في أوكرانيا؟

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موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية التي يسطير عليها الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا وتعد الأكبر في أوروبا.. فمن أين يأتي القصف؟ وهل تنجح المساعي لتفادي كارثة نووية جديدة؟
أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء قصف محطة زابوريزهيا للطاقة النووية في أوكرانيا، ودعت كييف وموسكو إلى السماح لخبرائها بزيارة المحطة، محذرة من "خطر وقوع كارثة نووية". وأدانت بروكسل القصف "الروسي" للمحطة.
أعلنت أوكرانيا الإجلاء الإلزامي لجميع سكان دونيتسك، إحدى المنطقتين الإداريتين في حوض دونباس، لتجنب "الإرهاب الروسي" وعمليات القصف، هذا فيما لا تزال أصداء الهجوم على أسرى مصنع آزوفستال في ماريوبول تتفاعل.
فيما يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، أعلنت موسكو تكثيف عملياتها في أوكرانيا وسط اتهامات لها باستخدام محطة نووية لنشر قاذفات وإطلاق صواريخ. وبرلمانية ألمانية تدعو شولتس لعقد مؤتمر حول أوكرانيا.
رئيس وزراء إسرائيل لابيد يوجه بإعداد فريق للتوجه إلى موسكو بعد عزم وزارة العدل الروسية إغلاق الوكالة اليهودية، خطوة موسكو رآها البعض دعما لنتنياهو على حساب لابيد قبل الانتخابات في إسرائيل فيما فسرها آخرون بشكل مختلف.
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