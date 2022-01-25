مسائية DW: ماذا وراء الاتهامات المتبادلة بقصف محطة نووية في أوكرانيا؟

كييف تدعو سكان دونيتسك إلى إخلائها ودعوات للتحقيق بمقتل أسرى

أعلنت أوكرانيا الإجلاء الإلزامي لجميع سكان دونيتسك، إحدى المنطقتين الإداريتين في حوض دونباس، لتجنب "الإرهاب الروسي" وعمليات القصف، هذا فيما لا تزال أصداء الهجوم على أسرى مصنع آزوفستال في ماريوبول تتفاعل.