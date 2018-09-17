مسائية DW: ماذا بعد الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب؟

هل انتهى شهر العسل بين بوتين وإردوغان؟

وسط تواصل للغارات على محافظة إدلب واستمرار موجات النزوح فيها، أنباء عن تكثيف تركيا إمداداتها العسكرية للمعارضة المسلحة في المحافظة السورية ، وروسيا تهدد بدعم أي تحرك عسكري لدمشق ضد الجيش التركي، ماذا يعني التصعيد الراهن في اللهجة الروسية ضد تركيا؟