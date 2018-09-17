مسائية DW: ماذا بعد الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب؟

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محادثات روسية تركية في سوتشي تفضي إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب. ما تفاصيل الاتفاق؟ وماذا قدم كل طرف للطرف الآخر؟ وأين المعارضة المسلحة والحكومة السورية من الاتفاق؟
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أسفر لقاء القمة بين الرئيس الروسي بوتين والرئيس التركي أردوغان في سوتشي عن الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين مقاتلي المعارضة وقوات الحكومة في محافظة إدلب، ما يعني استبعاد هجوم عسكري على آخر معاقل المعارضة.
وسط تواصل للغارات على محافظة إدلب واستمرار موجات النزوح فيها، أنباء عن تكثيف تركيا إمداداتها العسكرية للمعارضة المسلحة في المحافظة السورية ، وروسيا تهدد بدعم أي تحرك عسكري لدمشق ضد الجيش التركي، ماذا يعني التصعيد الراهن في اللهجة الروسية ضد تركيا؟
"تحالف" و"تفاهمات" و"شهر عسل" كلها مصطلحات استخدمت لتوصيف تحسن العلاقة الروسية-التركية بعد قرون من العداء والحروب. فهل تفصم معركة إدلب عرى تلك العلاقة؟ وهل تلوح في الأفق بداية لتصدع "الحلف" الاستراتيجي بين طهران ودمشق؟
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