 مسائية DW: ماذا بعد الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب؟ | سياسة واقتصاد | DW | 17.09.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: ماذا بعد الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب؟

محادثات روسية تركية في سوتشي تفضي إلى اتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب. ما تفاصيل الاتفاق؟ وماذا قدم كل طرف للطرف الآخر؟ وأين المعارضة المسلحة والحكومة السورية من الاتفاق؟

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25:11 دقيقة

مسائيةDW : ماذا بعد الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب؟

   

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مسائيةDW : ماذا بعد الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب؟  

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