 مسائية DW: لقاء بوتين مع إردوغان.. أي جديد في ملف إدلب؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.11.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: لقاء بوتين مع إردوغان.. أي جديد في ملف إدلب؟

قمة روسية تركية جديدة في إسطنبول على رأس جدول أعمالها تعزيز التعاون الاقتصادي والملف السوري..أي تأثيرات للملفات الاقتصادية على الجهود المشتركة للبلدين في سوريا؟ وأي جديد بشأن إدلب؟

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24:38 دقيقة

مسائيةDW : لقاء بوتين مع إردوغان.. أي جديد في ملف إدلب؟

          

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مسائيةDW : لقاء بوتين مع إردوغان.. أي جديد في ملف إدلب؟  

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