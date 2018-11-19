مسائية DW: لقاء بوتين مع إردوغان.. أي جديد في ملف إدلب؟

انتهاء قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا ـ ماذا بعد؟

انتهت أعمال قمة إسطنبول حول سوريا، لكن ماذا بعد؟ وفي حين لم تتضح حصيلة القمة تماما، إلا أن القادة الأربعة تعهدوا بالقيام بخطوات من أجل الحل السياسي للأزمة السورية وضرورة أن تبدأ لجنة الدستور أعمالها قبل نهاية هذا العام.