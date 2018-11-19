مسائية DW: لقاء بوتين مع إردوغان.. أي جديد في ملف إدلب؟

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قمة روسية تركية جديدة في إسطنبول على رأس جدول أعمالها تعزيز التعاون الاقتصادي والملف السوري..أي تأثيرات للملفات الاقتصادية على الجهود المشتركة للبلدين في سوريا؟ وأي جديد بشأن إدلب؟
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قمة روسية تركية جديدة في إسطنبول على رأس جدول أعمالها تعزيز التعاون الاقتصادي والملف السوري..أي تأثيرات للملفات الاقتصادية على الجهود المشتركة للبلدين في سوريا؟ وأي جديد بشأن إدلب؟
انتهت أعمال قمة إسطنبول حول سوريا، لكن ماذا بعد؟ وفي حين لم تتضح حصيلة القمة تماما، إلا أن القادة الأربعة تعهدوا بالقيام بخطوات من أجل الحل السياسي للأزمة السورية وضرورة أن تبدأ لجنة الدستور أعمالها قبل نهاية هذا العام.
ألمانيا وفرنسا ترغبان في استقرار بسوريا وأن لا تشهد أوروبا موجة لجوء، وتركيا تريد سماع اعتراف أوروبي بسلطتها على شمال سوريا، وروسيا تبحث عن من يدفع فاتورة البناء. ثلاث أجندات على طاولة إسطنبول فإي أوراق يملكها اللاعبون؟
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