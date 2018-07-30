مسائية DW: لقاء أستانا 10 في سوتشي - ما الجدوى؟

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لقاء أستانا في سوشتي، وأول لقاء للدول الضامنة لمسار أستانا بعد استعادة النظام السوري السيطرة على معظم مناطق خفض التصعيد. ما المواضيع المطروحة على الطاولة؟ وما جدوى الاستمرار في مسار أستانا بعد كل التغيرات على الأرض؟
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لقاء أستانة في سوشتي، أول لقاء للدول الضامنة لمسار أستانة بعد استعادة النظام السوري السيطرة على معظم مناطق خفض التصعيد. فكيف بدء مسار أستانة؟ وما جدوى استمراره بعد كل التغيرات الحاصلة على الأرض؟
لقاء أستانة في سوشتي، وأول لقاء للدول الضامنة لمسار أستانة بعد استعادة النظام السوري السيطرة على معظم مناطق خفض التصعيد. ما المواضيع المطروحة على الطاولة؟ وما جدوى الاستمرار في مسار أستانة بعد كل التغيرات الحاصلة على الأرض؟
بدأت دمشق بإرسال آلاف الخطابات لذوي معتقلين تخبرهم فيها بوفاتهم في السجون. السكتة القلبية، كانت السبب الأغلب للوفاة، حسب الخطابات، فهل هذا صحيح؟ وما الذي يدفع النظام السوري إلى القيام بذلك رغم أن أغلبهم مات منذ سنوات؟
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