مسائية DW: لقاء أستانا 10 في سوتشي - ما الجدوى؟

اعترافات متأخرة؟ لماذا يرسل نظام الأسد خطابات تقرّ بوفاة المعتقلين؟

بدأت دمشق بإرسال آلاف الخطابات لذوي معتقلين تخبرهم فيها بوفاتهم في السجون. السكتة القلبية، كانت السبب الأغلب للوفاة، حسب الخطابات، فهل هذا صحيح؟ وما الذي يدفع النظام السوري إلى القيام بذلك رغم أن أغلبهم مات منذ سنوات؟