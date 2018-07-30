 مسائية DW: لقاء أستانا 10 في سوتشي - ما الجدوى؟ | سياسة واقتصاد | DW | 30.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

مسائية DW: لقاء أستانا 10 في سوتشي - ما الجدوى؟

لقاء أستانا في سوشتي، وأول لقاء للدول الضامنة لمسار أستانا بعد استعادة النظام السوري السيطرة على معظم مناطق خفض التصعيد. ما المواضيع المطروحة على الطاولة؟ وما جدوى الاستمرار في مسار أستانا بعد كل التغيرات على الأرض؟

مشاهدة الفيديو 24:40
بث مباشر الآن
24:40 دقيقة

مسائيةDW : لقاء أستانة 10 في سوتشي - ما الجدوى؟

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : لقاء أستانة 10 في سوتشي - ما الجدوى؟  

مواضيع ذات صلة

" مسار أستانة": ما الجدوى منه بعد سيطرة النظام السوري على معظم " مناطق خفض التصعيد"؟ 30.07.2018

لقاء أستانة في سوشتي، أول لقاء للدول الضامنة لمسار أستانة بعد استعادة النظام السوري السيطرة على معظم مناطق خفض التصعيد. فكيف بدء مسار أستانة؟ وما جدوى استمراره بعد كل التغيرات الحاصلة على الأرض؟

مسائيةDW : لقاء أستانة 10 في سوتشي - ما الجدوى؟ 30.07.2018

لقاء أستانة في سوشتي، وأول لقاء للدول الضامنة لمسار أستانة بعد استعادة النظام السوري السيطرة على معظم مناطق خفض التصعيد. ما المواضيع المطروحة على الطاولة؟ وما جدوى الاستمرار في مسار أستانة بعد كل التغيرات الحاصلة على الأرض؟

Symbolbild Syrien Gefängnis

اعترافات متأخرة؟ لماذا يرسل نظام الأسد خطابات تقرّ بوفاة المعتقلين؟ 19.07.2018

بدأت دمشق بإرسال آلاف الخطابات لذوي معتقلين تخبرهم فيها بوفاتهم في السجون. السكتة القلبية، كانت السبب الأغلب للوفاة، حسب الخطابات، فهل هذا صحيح؟ وما الذي يدفع النظام السوري إلى القيام بذلك رغم أن أغلبهم مات منذ سنوات؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  