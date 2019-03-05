سياسة واقتصاد

مسائية DW: لافروف في الخليج - جولة روتينية أم تفاهمات جديدة؟

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصل إلى الكويت قادما من السعودية ضمن جولة خليجية تشمل قطر والإمارات أيضا. فما الذي يحمله الدبلوماسي الروسي في جعبته لدول الخليج؟

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