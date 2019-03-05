مسائية DW: لافروف في الخليج - جولة روتينية أم تفاهمات جديدة؟

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وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصل إلى الكويت قادما من السعودية ضمن جولة خليجية تشمل قطر والإمارات أيضا. فما الذي يحمله الدبلوماسي الروسي في جعبته لدول الخليج؟
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روسيا تحدد أهدافا استراتيجية في المرحلة القادمة في سوريا من خلال إشراك دول الخليج في تحديد مستقبلها.
حذر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بلاده من خطر السم القاتل. بينما بدأت تظهر أسماء أبرز المرشحين لخلافة ظريف. أبرزهم له مواقف عدائية ضد دول الخليج.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصل إلى الكويت قادما من السعودية ضمن جولة خليجية تشمل قطر والإمارات أيضا. فما الذي يحمله الديبلوماسي الروسي في جعبته لدول الخليج؟
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