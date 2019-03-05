 مسائية DW: لافروف في الخليج - جولة روتينية أم تفاهمات جديدة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 05.03.2019

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: لافروف في الخليج - جولة روتينية أم تفاهمات جديدة؟

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصل إلى الكويت قادما من السعودية ضمن جولة خليجية تشمل قطر والإمارات أيضا. فما الذي يحمله الدبلوماسي الروسي في جعبته لدول الخليج؟

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لافروف في الخليج: جولة روتينية أم تفاهمات جديدة؟

  

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لافروف في الخليج: جولة روتينية أم تفاهمات جديدة؟  

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