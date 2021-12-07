مسائية DW: كورونا يتفشى في الصين... كيف يستعد العالم؟

شتاينماير لـ DW: الوقت لإجراء هدنة محتملة في أوكرانيا لم يحن بعد

في مقابلة مع DW، علّق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير على الاحتجاجات الأخيرة في الصين، وآخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكدا أنه لا يتفق مع مساعي هدنة محتملة في الوقت الراهن. فما هي أسباب موقف شتاينماير؟