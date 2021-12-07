مسائية DW: كورونا يتفشى في الصين... كيف يستعد العالم؟

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فيروس كورونا يتفشى في الصين، وارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة حول العالم، والمستشفيات في ألمانيا غارقة في ارتفاع أمراض الجهاز التنفسي الحادة. هل العالم مقبل على موجة وبائية جديدة؟
تحاول السلطات الصينية من خلال العنف والاعتقالات كبح الاحتجاجات الغاضبة المستمرة ضد القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وتلقى هذه الاحتجاجات إشارات دعم من الخارج ودعوات لوقف العنف وقمع المتظاهرين.
رحب الرئيس الصيني بالمستشار الألماني أولاف شولتس في أول لقاء له بمسؤول غربي منذ أن ضمن فترة ولاية ثالثة. الزيارة أثارت جدلاً داخل ألمانيا حتى داخل الائتلاف الحاكم، لكن شولتس أكد أنه سيناقش عدة موضوعات هامة ومتنوعة.
في مقابلة مع DW، علّق الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير على الاحتجاجات الأخيرة في الصين، وآخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكدا أنه لا يتفق مع مساعي هدنة محتملة في الوقت الراهن. فما هي أسباب موقف شتاينماير؟
تصاعدت المطالب بعودة إجبارية ارتداء الكمامات في ألمانيا في الأماكن المغلقة والولايات التي تزيد فيها العدوى، خاصة مع تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخراً.
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