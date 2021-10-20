 مسائية DW: قيود ″غير مسبوقة″ على حرية الرأي.. كيف استُغل وباء كورونا؟ | مسائية DW | DW | 20.10.2021

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مسائية DW

مسائية DW: قيود "غير مسبوقة" على حرية الرأي.. كيف استُغل وباء كورونا؟

تقرير لمنظمة العفو الدولية يكشف عن أن جائحة كورونا ساهمت في فرض قيود "غير مسبوقة" على حرية التعبير.. فكيف أثرت الجائحة على حرية الرأي والتعبير؟ وما الذي يمكن القيام به للتصدي لهذه القيود؟

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