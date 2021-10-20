مسائية DW: قيود "غير مسبوقة" على حرية الرأي.. كيف استُغل وباء كورونا؟

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تقرير لمنظمة العفو الدولية يكشف عن أن جائحة كورونا ساهمت في فرض قيود "غير مسبوقة" على حرية التعبير.. فكيف أثرت الجائحة على حرية الرأي والتعبير؟ وما الذي يمكن القيام به للتصدي لهذه القيود؟
تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يحذر المجتمع الدولي من تداعيات جائحة كورونا على الحقوق والحريات في العالم. كما انتقد التقرير دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المضللة.
رفعت السعودية وثيرة تنفيذ أحكام الإعدام واستأنفت ملاحقة الناشطين عقب انتهاء "رئاسة الرياض لمجموعة العشرين"، كما تقول منظمة العفو الدولية في تقرير اعتبر أن ذلك مؤشرا على "أن أي وهم بالإصلاح كان مجرد حملة علاقات عامة".
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قطر التي تستضيف العام المقبل بطولة كأس العالم في كرة القدم بالتحقيق في ملابسات وفاة العديد من العمّال المهاجرين، مؤكدة حصول سلسلة وفيات في الدولة الخليجية ظلت بلا تفسير.
قالت أمنستي في تقرير صدر الخميس، إن المهاجرين في ليبيا يتعرضون لممارسة العنف والابتزاز والعمل القسري. ووفقا للتقرير فإن المهاجرات في المعسكرات الليبية يتعرضن للعنف ويجبرن على ممارسة الجنس مقابل الحصول على المياه والطعام.
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