مسائية DW: قمة مصرية يونانية قبرصية.. ما الجديد في ملف الطاقة؟

أزمة شرق المتوسط .. هل تنجح سياسة "حافة الهاوية" التركية؟

أزمة متصاعدة في شرق المتوسط بين تركيا التي ترى أن لها حقوقاً تاريخية سلبت منها وبين اليونان التي ترى أن تركيا تحاول فرض سيطرتها واستعادة إرثها العثماني المفقود بقوة السلاح. فكيف يمكن أن تتطور الأمور؟