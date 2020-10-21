مسائية DW: قمة مصرية يونانية قبرصية.. ما الجديد في ملف الطاقة؟

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قمة مصرية يونانية قبرصية جديدة في أثينا تتوصل إلى اتفاق ينص على ربط الدول الثلاث بخط لنقل الكهرباء.. ما حيثيات هذا الاتفاق؟ وأي تأثيرات له على مباحثات القاهرة- أنقرة؟
دعا رؤساء اليونان ومصر وقبرص تركيا إلى احترام القانون الدولي للبحار، مع تجدد التوترات بشأن موارد الغاز الطبيعي والنزاعات الإقليمية في شرق المتوسط.
أزمة متصاعدة في شرق المتوسط بين تركيا التي ترى أن لها حقوقاً تاريخية سلبت منها وبين اليونان التي ترى أن تركيا تحاول فرض سيطرتها واستعادة إرثها العثماني المفقود بقوة السلاح. فكيف يمكن أن تتطور الأمور؟
تساءل خبراء اقتصاديون ألمان بشأن استقرار الليرة التركية الغامض مقابل الدولار، فيما تواصل تراجعها أمام اليورو، في وقت عززت فيه أنقرة انخراطها في عدد من الجبهات الساخنة في المنطقة. فهل يواجه الاقتصاد التركي خطر الانهيار؟
تعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اجتماعا ثلاثيا مع رئيس المجلس الأوروبي إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداداً للقمة الأوروبية الطارئة حول شرق المتوسط بعد أن بات ملف التنقيب عن الغاز يهدد المنطقة برمتها.
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