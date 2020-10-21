 مسائية DW: قمة مصرية يونانية قبرصية.. ما الجديد في ملف الطاقة؟ | مسائية DW | DW | 20.10.2021

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مسائية DW

مسائية DW: قمة مصرية يونانية قبرصية.. ما الجديد في ملف الطاقة؟

قمة مصرية يونانية قبرصية جديدة في أثينا تتوصل إلى اتفاق ينص على ربط الدول الثلاث بخط لنقل الكهرباء.. ما حيثيات هذا الاتفاق؟ وأي تأثيرات له على مباحثات القاهرة- أنقرة؟

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