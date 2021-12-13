 مسائية DW: قمة خليجية في الرياض.. ما المطروح على طاولة المحادثات؟ | DW الأخبار | DW | 14.12.2021

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DW الأخبار

مسائية DW: قمة خليجية في الرياض.. ما المطروح على طاولة المحادثات؟

قمة جديدة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.. وعلى طاولة المحادثات تعزيز التعاون المشترك وملفُ إيران.. فكيف سيحقق القادة الخليجيون التكامل و الاتحاد ووحدة الموقف في مواجهة التحديات الاقليمية و الدولية؟

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