مسائية DW: قمة خليجية في الرياض.. ما المطروح على طاولة المحادثات؟

الأولمبياد الشتوية في بكين.. الرياضة في مهب حرب باردة جديدة

أعلنت عدد من الدول مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين لعام 2022، غير أن المقاطعة الرياضية لهذه الألعاب غير مطروحة حتى الآن على جدول الأعمال. لكن كيف سيكون رد فعل ألمانيا والاتحاد الأوروبي؟