مسائية DW: قمة خليجية في الرياض.. ما المطروح على طاولة المحادثات؟

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قمة جديدة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض.. وعلى طاولة المحادثات تعزيز التعاون المشترك وملفُ إيران.. فكيف سيحقق القادة الخليجيون التكامل و الاتحاد ووحدة الموقف في مواجهة التحديات الاقليمية و الدولية؟
في أول اجتماع له منذ إعلان المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وبين قطر، ندد مجلس تعاون دول الخليج بجماعة "حزب الله" اللبنانية وطالب بمنعها من تنفيذ هجمات، فيما اتخذ جملة من القرارات.
تنطلق الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في وقت تتزايد فيه المخاوف من طموحات إيران النووية. وتسعى هذه الدورة إلى إظهار تلاحم بعد المصالحة الخليجية.
تصريحات أمريكية وأوروبية تحمل في طياتها يأساً من المسار الدبلوماسي للمحادثات بشأن النووي الإيراني. يأس قد يشير إلى اقتراب إعلان فشل الدبلوماسية. فما هي البدائل المتاحة أمام واشنطن وحلفائها لو فشلت مفاوضات فيينا؟
أعلنت عدد من الدول مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين لعام 2022، غير أن المقاطعة الرياضية لهذه الألعاب غير مطروحة حتى الآن على جدول الأعمال. لكن كيف سيكون رد فعل ألمانيا والاتحاد الأوروبي؟
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