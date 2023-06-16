 مسائية DW: قانون ألماني جديد للعمالة المهاجرة، هل يفتح أفاقا جديدة؟ | مسائية DW | DW | 21.06.2023

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مسائية DW

مسائية DW: قانون ألماني جديد للعمالة المهاجرة، هل يفتح أفاقا جديدة؟

في ألمانيا قانون جديد للعمالة المتخصصة لسد حاجيات البلاد في الخصاص في عدة مهن أساسية، ما طبيعة هذا القانون ؟ وهل هو كفيل بحل مشكلة العمالة في ألمانيا؟

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