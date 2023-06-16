مسائية DW: قانون ألماني جديد للعمالة المهاجرة، هل يفتح أفاقا جديدة؟

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في ألمانيا قانون جديد للعمالة المتخصصة لسد حاجيات البلاد في الخصاص في عدة مهن أساسية، ما طبيعة هذا القانون ؟ وهل هو كفيل بحل مشكلة العمالة في ألمانيا؟
في ضوء نقص العمالة، تريد ألمانيا جذب المزيد من العمالة الأجنبية المتخصة. ومن أجل ذلك أقرت الحكومة الاتحادية مشروعا يتضمن تعديل قانون هجرة الكفاءات، وجعل الشروط أكثر مرونة.
يحاول سياسيون ألمان استقطاب ممرضين وممرضات من البرازيل. لكن كي تنجح ألمانيا في جذب واستقطاب العمال المهرة المتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي هناك حاجة إلى العديد من الخطوات المهمة، ومنها التفكير خارج الصندوق.
عدد العمال المهرة في ألمانيا يتناقص باستمرار. وحسب دراسة حديثة فإن 16 بالمائة فقط من الشركات استطاعت كسب عمال مهرة متخصصين من الخارج! فما سبب ذلك وكيف يمكن لألمانيا أن تؤمن حاجة سوق العمل من العمالة المتخصصة؟
في تصريحات خاصة لـ DW، قالت وزارة العمل الألمانية إن أمام العمالة الماهرة من الدول العربية فرصة كبيرة للاستفادة من التعديلات الجديدة لاستقدام العمالة على أساس نظام النقاط، وخاصة للعاملين في مجال التمريض والرعاية الطبية.
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