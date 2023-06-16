مسائية DW: قانون ألماني جديد للعمالة المهاجرة، هل يفتح أفاقا جديدة؟

ألمانيا تبحث عن عمالة أجنبية ماهرة .. وهذه هي المـُعَوِّقات!

يحاول سياسيون ألمان استقطاب ممرضين وممرضات من البرازيل. لكن كي تنجح ألمانيا في جذب واستقطاب العمال المهرة المتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي هناك حاجة إلى العديد من الخطوات المهمة، ومنها التفكير خارج الصندوق.