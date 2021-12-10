 مسائية DW: ″في كونتكتي″.. كيف يستفيد الكرملين من ″الفيسبوك الروسي؟ | مسائية DW | DW | 14.12.2021

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مسائية DW

مسائية DW: "في كونتكتي".. كيف يستفيد الكرملين من "الفيسبوك الروسي؟

موقع "في كونْتَكتي" الروسي للتواصل الاجتماعي يزداد شعبية في روسيا ودول مجاورة.. ما سر هذا النجاح؟ وكيف يستفيد منه الكرملين؟

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