مسائية DW: "في كونتكتي".. كيف يستفيد الكرملين من "الفيسبوك الروسي؟

صحف ألمانية: نافالني بطل تراجيدي يقض مضاجع الكرملين

يسعى أليكسي نافالني، أبرز معارضي الكرملين، إلى إسقاط فلاديمير بوتين من عرش الاتحاد الروسي الذي يقوده منذ أكثر من عشرين عاما. بوتين المعتد بنفسه أكثر من أي زعيم آخر، يجد نفسه هذه المرة في مأزق غير مسبوق حسب معلقين ألمان.