مسائية DW: "في كونتكتي".. كيف يستفيد الكرملين من "الفيسبوك الروسي؟

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موقع "في كونْتَكتي" الروسي للتواصل الاجتماعي يزداد شعبية في روسيا ودول مجاورة.. ما سر هذا النجاح؟ وكيف يستفيد منه الكرملين؟
مؤسسات صحفية دولية كبرى ستنشر سلسلة من التحقيقات المبنية على وثائق سرية مسربة من شركة "فيسبوك"، تفضح - حسب زعم مسرّبيها - تجاهل الشركة للآثار السياسية والنفسية لمنصتها من أجل تحقيق أرباح هائلة.
أعلن مسؤول ألماني بأن علاقة الاتحاد الأوروبي مع روسيا وصلت لهوة منذ "تسميم" نافالني، لأن الكرملين لا يقبل، برأيه، بوجود معارضة قوية. السلطات الروسية اعتقلت أكثر من ثلاثة آلاف شخص تظاهروا مطالبين بالإفراج عن نافالني.
انتقد الاتحاد الأوروبي الانتخابات البرلمانية الروسية بسبب اتهامات بالتزوير، فيما نددت واشنطن تندد بأجواء وظروف الانتخابات معتبرةً أن الروس "مُنعوا من ممارسة حقوقهم المدنية". الكرملين وصف الانتخابات بـ"الحرة والنزيهة".
يسعى أليكسي نافالني، أبرز معارضي الكرملين، إلى إسقاط فلاديمير بوتين من عرش الاتحاد الروسي الذي يقوده منذ أكثر من عشرين عاما. بوتين المعتد بنفسه أكثر من أي زعيم آخر، يجد نفسه هذه المرة في مأزق غير مسبوق حسب معلقين ألمان.
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