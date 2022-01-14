مسائية DW: في ذكرى سقوط نظام بن علي.. أزمات تونس إلى مزيد من التعقيد؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تونس في ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي.. احتجاجات وتدخل أمني لتفريق المتظاهرين في ظل احتقان سياسي حاد وأزمات متتالية ودعوات لحوار وطني ... فهل يستجيب الرئيس واي دور للمعارضة؟
رغم منع السلطات التونسية التجمعات بسبب كورونا، خرجت مظاهرات مناوئة للرئيس قيس سعيد في ذكرى الثورة، في وقت تم فيه الكشف عن تسجيلات صوتية "مثيرة" توثق اللحظات الأخيرة لهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتظهر ارتباكه.
في مقر اضراب الجوع المفتوح لمعارضي الرئيس قيس سعيد يقضي عز الدين الحزقي يومه في شرح المخاطر المحدقة بالديمقراطية الناشئة بعد تعليق الدستور وتجميد البرلمان، أين تقف تونس في ذكرى ثورتها وبعد انقلاب الرئيس على ديمقراطيتها؟
بعد قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله، طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالإفراج عن وزير العدل التونسي السابق وعضو حزب النهضة الإسلامي، نور الدين البحيري.
ذكرت مصادر إعلامية وقضائية أن محكمة تونسية أصدرت حكما غيابيا بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، أربع سنوات. محامية المرزوقي قالت إنها تجهل التهم الموجهة له.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول