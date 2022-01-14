 مسائية DW: في ذكرى سقوط نظام بن علي.. أزمات تونس إلى مزيد من التعقيد؟ | مسائية DW | DW | 15.01.2022

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مسائية DW

مسائية DW: في ذكرى سقوط نظام بن علي.. أزمات تونس إلى مزيد من التعقيد؟

تونس في ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي.. احتجاجات وتدخل أمني لتفريق المتظاهرين في ظل احتقان سياسي حاد وأزمات متتالية ودعوات لحوار وطني ... فهل يستجيب الرئيس واي دور للمعارضة؟

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