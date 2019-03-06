مسائية DW: فرنسا وإيران ـ علاقات تعقّدها المصالح

إدارة ترامب تشيد بفرض ألمانيا عقوبات على إيران

دافع وزير الخارجية الألماني عن قرار بلاده فرض عقوبات على شركة ماهان إير الإيرانية للطيران، بيد أنه شدد على أن ذلك لن يؤثر على دعم بلاده للاتفاق النووي. في المقابل قوبل القرار الألماني بإشادة من إدارة الرئيس ترامب.