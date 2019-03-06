مسائية DW: فرنسا وإيران ـ علاقات تعقّدها المصالح

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استمرت عدة أشهر، أثارها ملف المعارضة الإيرانية في فرنسا. ماذا تغير الآن؟ وهل عادت العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها؟
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استمرت عدة أشهر، أثارها ملف المعارضة الإيرانية في فرنسا. ماذا تغير الآن؟ وهل عادت العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها؟
دافع وزير الخارجية الألماني عن قرار بلاده فرض عقوبات على شركة ماهان إير الإيرانية للطيران، بيد أنه شدد على أن ذلك لن يؤثر على دعم بلاده للاتفاق النووي. في المقابل قوبل القرار الألماني بإشادة من إدارة الرئيس ترامب.
لمحة عن السفير الإيراني الجديد في باريس ونظيره الفرنسي في طهران، بعد أشهر من التوترات بين فرنسا وإيران على خلفية أزمة المعارضة الإيرانية المتواجدة في فرنسا.
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