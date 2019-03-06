 مسائية DW: فرنسا وإيران ـ علاقات تعقّدها المصالح | سياسة واقتصاد | DW | 06.03.2019

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: فرنسا وإيران ـ علاقات تعقّدها المصالح

استمرت عدة أشهر، أثارها ملف المعارضة الإيرانية في فرنسا. ماذا تغير الآن؟ وهل عادت العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها؟

مشاهدة الفيديو 23:24

مسائية DW: فرنسا وإيران ـ علاقات تعقـّدها المصالح

  

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مسائية DW: فرنسا وإيران ـ علاقات تعقـّدها المصالح  

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مسائية DW: فرنسا وإيران ـ علاقات تعقـّدها المصالح 06.03.2019

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