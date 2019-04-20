مسائية DW: على ماذا يراهن المجلس العسكري في ظل استمرار الضغط عليه؟

السودان: المجلس العسكري "يوافق على أغلب مطالب" المحتجين

تتسارع التطورات في السودان بشكل دراماتيكي، إذ استقال ثلاثة أعضاء من المجلس العسكري الانتقالي كانوا عرضة لانتقادات المحتجين. ليس هذا فحسب بل أعلن المجلس أنه وافق على أغلب مطالب قادة الاحتجاجات.