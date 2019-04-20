مسائية DW: على ماذا يراهن المجلس العسكري في ظل استمرار الضغط عليه؟

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آلاف السودانيين يعتصمون مجددا في الخرطوم أمام مقر القيادة العامة للجيش للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.. على ماذا يراهن المجلس العسكري الآن؟ وأي دور إقليمي في الأزمة السودانية؟
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يجتمع قادة الحركة الاحتجاجية بالسودان مع المجلس العسكري الانتقالي عشية موعد حدده تجمع المدنيين لإعلان تشكيل المجلس المدني، الذي سيتولى الحكم بعد عزل البشير. وأكد عضو بتجمع المهنيين أن "هناك فرصة لتأجيل إعلان الغد".
تتسارع التطورات في السودان بشكل دراماتيكي، إذ استقال ثلاثة أعضاء من المجلس العسكري الانتقالي كانوا عرضة لانتقادات المحتجين. ليس هذا فحسب بل أعلن المجلس أنه وافق على أغلب مطالب قادة الاحتجاجات.
قدم منظمو التظاهرات في السودان خلال اجتماع مع المجلس الانتقالي العسكري الحاكم ليل السبت الأحد مطالب تشمل تشكيل حكومة مدنية، كما أعلن تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات.
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