 مسائية DW: على ماذا يراهن المجلس العسكري في ظل استمرار الضغط عليه؟ | أخبار | DW | 26.04.2019

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أخبار

مسائية DW: على ماذا يراهن المجلس العسكري في ظل استمرار الضغط عليه؟

آلاف السودانيين يعتصمون مجددا في الخرطوم أمام مقر القيادة العامة للجيش للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.. على ماذا يراهن المجلس العسكري الآن؟ وأي دور إقليمي في الأزمة السودانية؟

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على ماذا يراهن المجلس العسكري في ظل استمرار الضغط عليه؟

  

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على ماذا يراهن المجلس العسكري في ظل استمرار الضغط عليه؟  

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