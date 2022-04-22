مسائية DW: ضربات جوية على دمشق نُسبت إلى إسرائيل.. ماذا وراءها؟

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سقوط قتلى في ضربات جوية على دمشق نُسبت إلى إسرائيل وسط تأكيد سوري وصمت إسرائيلي.. ما طبيعة الأهداف التي استهدفتها ثالث ضربة خلال هذا الشهر؟ وما علاقة هذا التصعيد بانشغال روسيا بحربها في أوكرانيا؟
قالت مصادر رسمية وإعلامية سورية إن ضربات شنّتها إسرائيل ليلاً في محيط دمشق أسفرت عن سقوط قتلى من المقاتلين والجنود إضافة إلى خسائر مادية، فيما لم تعلق إسرائيل على ذلك كالعادة.
أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من ضباطه بقصف إسرائيلي قرب دمشق، متوعدا إسرائيل بدفع "ثمن جريمتها". وكانت وسائل إعلام رسمية قد قالت إن هجوما إسرائيليا استهدف دمشق أودى بحياة مدنيين اثنين وتسبب في خسائر مادية.
الجيش السوري يعلن عن قصف صاروخي نفذته طائرات إسرائيلية على الأراضي السورية بالقرب من هضبة الجولان، والمرصد السوري لحقوق الإنسان يتحدث عن "مواقع عسكرية". وإسرائيل تمتنع عن التعليق.
قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً مضاد للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في أجزاء من إسرائيل والضفة الغربية قبل أن ينفجر في الجو، ما استدعى الرد.
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