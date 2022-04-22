مسائية DW: ضربات جوية على دمشق نُسبت إلى إسرائيل.. ماذا وراءها؟

إسرائيل: نفذنا ضربة في سوريا رداً على إطلاق صاروخ

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً مضاد للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل تسبب في إطلاق صفارات الإنذار في أجزاء من إسرائيل والضفة الغربية قبل أن ينفجر في الجو، ما استدعى الرد.