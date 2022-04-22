 مسائية DW: ضربات جوية على دمشق نُسبت إلى إسرائيل.. ماذا وراءها؟ | مسائية DW | DW | 27.04.2022

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مسائية DW

مسائية DW: ضربات جوية على دمشق نُسبت إلى إسرائيل.. ماذا وراءها؟

سقوط قتلى في ضربات جوية على دمشق نُسبت إلى إسرائيل وسط تأكيد سوري وصمت إسرائيلي.. ما طبيعة الأهداف التي استهدفتها ثالث ضربة خلال هذا الشهر؟ وما علاقة هذا التصعيد بانشغال روسيا بحربها في أوكرانيا؟

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A picture shows screens displaying a live televised between French President and La Republique en Marche (LREM) party candidate for re-election Emmanuel Macron (L) and French far-right party Rassemblement National (RN) presidential candidate Marine Le Pen (R), broadcasted om French TV channels TF1 and France 2, in a viewing room at the studios hosting the debate in Saint-Denis, north of Paris, ahead of the second round of France's presidential election. - French voters head to the polls for a run-off vote between Macron and Le Pen on April 24, 2022. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

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