مسائية DW: صراع" الغاز الإسرائيلي - اللبناني...بداية تصعيد جديد؟

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إسرائيل تبدأ بالتنقيب في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان. وبينما اتفق عون وميقاتي على استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، هدد حزب الله باستخدام القوة...فهل يتحول النزاع إلى حرب؟
دعت السلطات اللبنانية واشنطن لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وذلك غداة إرسال إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين للغاز في حقل كاريش، الذي يقع في منطقة يدعي كل طرف أنها تدخل ضمن سيادته.
حقق الإصلاحيون في لبنان نجاحا باهراً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأرسلوا 13 نائباً إلى البرلمان، بينما تكبد أحد حلفاء حزب الله خسائر كبيرة، فهل هذه فرصة لقيادة البلاد للخروج من الأزمة؟
أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق في الجنوب اللبناني ردّاً على إطلاق قذيفة صاروخيّة من لبنان نحو إسرائيل. ويذكر أن البلدين يوجدان رسمياً في حالة حرب.
قبل أيام من الانتخابات النيابية في لبنان، تجد الطائفة السنيّة نفسها مشتّتة، بعدما أعلن زعيمها الأبرز سعد الحريري مطلع العام عزوفه عن خوض الاستحقاق، في قرار أعقب نكسات مالية وسياسية مني بها في السنوات الماضية.
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