 مسائية DW: صراع″ الغاز الإسرائيلي - اللبناني...بداية تصعيد جديد؟ | مسائية DW | DW | 06.06.2022

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مسائية DW

مسائية DW: صراع" الغاز الإسرائيلي - اللبناني...بداية تصعيد جديد؟

إسرائيل تبدأ بالتنقيب في منطقة بحرية متنازع عليها مع لبنان. وبينما اتفق عون وميقاتي على استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، هدد حزب الله باستخدام القوة...فهل يتحول النزاع إلى حرب؟

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