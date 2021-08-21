مسائية DW: صراع" الغاز الإسرائيلي - اللبناني...بداية تصعيد جديد؟

لبنان ـ هل يشتّت غياب الحريري الساحة السنّية ويقوي نفوذ حزب الله؟

قبل أيام من الانتخابات النيابية في لبنان، تجد الطائفة السنيّة نفسها مشتّتة، بعدما أعلن زعيمها الأبرز سعد الحريري مطلع العام عزوفه عن خوض الاستحقاق، في قرار أعقب نكسات مالية وسياسية مني بها في السنوات الماضية.