مسائية DW: شويغو في ضيافة كيم، هل تشتري روسيا أسلحة من بيونغ يانغ؟

بيونغ يانغ تواصل إطلاق صواريخ بالستية وسط إدانات

بعد جلسة لمجلس الأمن لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان قبل يومين، أطلقت بيونغ يانغ صاروخين بالستيين جديدين، محملة واشنطن وسيول مسؤولية التصعيد، في حين دعتها واشنطن إلى الكف عن "الاستفزازات".