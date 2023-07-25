مسائية DW: شويغو في ضيافة كيم، هل تشتري روسيا أسلحة من بيونغ يانغ؟

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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يستقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ويستعرض معه صواريخ باليستية ومسيرات من إنتاج بلاده، فهل تعقد موسكو صفقات سلاح مع بيونغ يانغ؟ وكيف ينظر الغرب لهذا التعاون؟
قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى إلى البحر قبالة ساحلها الشرقي، في وقت تُجري فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ سنوات.
بعد جلسة لمجلس الأمن لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان قبل يومين، أطلقت بيونغ يانغ صاروخين بالستيين جديدين، محملة واشنطن وسيول مسؤولية التصعيد، في حين دعتها واشنطن إلى الكف عن "الاستفزازات".
يعمد زعيم كوريا الشمالية إلى تحديث أسلحته النووية والصاروخية، ما دفع الأمم المتحدة لدعوة كافة الأعضاء لوقف التعاون العلمي مع كوريا الشمالية. ورغم ذلك، فقد أجرى معهد متخصص في أبحاث الليزر في برلين أبحاثا مع بيونغ يانغ.
تزامناً مع أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بانكوك، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بعيد المدى في خطوة أثارت انتقادات أمريكية وقلق دولي. أجرت كوريا الشمالية سلسلة من التجارب الصاروخية مؤخراً.
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