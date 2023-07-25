 مسائية DW: شويغو في ضيافة كيم، هل تشتري روسيا أسلحة من بيونغ يانغ؟ | مسائية DW | DW | 28.07.2023

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مسائية DW

مسائية DW: شويغو في ضيافة كيم، هل تشتري روسيا أسلحة من بيونغ يانغ؟

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يستقبل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ويستعرض معه صواريخ باليستية ومسيرات من إنتاج بلاده، فهل تعقد موسكو صفقات سلاح مع بيونغ يانغ؟ وكيف ينظر الغرب لهذا التعاون؟

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