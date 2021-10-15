مسائية DW: زيارة بلينكن للجزائر والمغرب.. هل حققت أهدافها؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الجزائر بعد محادثات أجراها في العاصمة المغربية الرباط.. وملف الطاقة على رأس جدول الأعمال.. فماذا يحمله الوزير الأمريكي للبلدين؟ وما نتائج زيارته؟
يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة رسمية إلى الجزائر حيث سيحل ضيف شرف على معرض الجزائر التجاري الدولي. وتأتي الزيارة في ظل توتر عميق بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء، وهو ما يهدد إمدادات الطاقة إلى أوروبا.
يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مع وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات المتحدة في صحراء النقب لمناقشة عدة ملفات على رأسها مباحثات الملف النووي الإيراني.
من إسرائيل، يستهل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته شرق الأوسطية حيث سيشارك في قمة عربية-إسرائيلية نادرة، كما سيناقش مع الشركاء حرب أوكرانيا والملف النووي الإيراني.
يبدأ وزير الخارجية الأمريكي زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر اعتباراً من 26 آذار/مارس لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية والملف النووي الإيراني.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول