مسائية DW: زيارة بلينكن للجزائر والمغرب.. هل حققت أهدافها؟

بلينكن يزور الجزائر لتعزيز شراكة أمنية إقليمية

يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة رسمية إلى الجزائر حيث سيحل ضيف شرف على معرض الجزائر التجاري الدولي. وتأتي الزيارة في ظل توتر عميق بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء، وهو ما يهدد إمدادات الطاقة إلى أوروبا.