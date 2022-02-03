 مسائية DW: زعيم ″داعش″ أصبح ″خارج المعركة″.. ماذا بعد مقتله؟ | مسائية DW | DW | 03.02.2022

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مسائية DW

مسائية DW: زعيم "داعش" أصبح "خارج المعركة".. ماذا بعد مقتله؟

مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي في عملية أمريكية خاصة شمال سوريا. وبايدن يقول إن القرشي أصبح "خارج ساحة المعركة"...هل يفتح بذلك فصلا جديدا من الحرب ضد "داعش"؟

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