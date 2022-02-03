مسائية DW: زعيم "داعش" أصبح "خارج المعركة".. ماذا بعد مقتله؟

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مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم القرشي في عملية أمريكية خاصة شمال سوريا. وبايدن يقول إن القرشي أصبح "خارج ساحة المعركة"...هل يفتح بذلك فصلا جديدا من الحرب ضد "داعش"؟
بعدما أعلن البنتاغون أن قوات عمليات خاصة نفذت بنجاح مهمة لمكافحة الإرهاب في إدلب شمال غرب سوريا، قال الرئيس بايدن إنه تم إزاحة القرشي من المعركة. وقالت مصادر سورية إن 13 مدنيا على الأقل سقطوا خلال العملية.
أكد الرئيس الأمريكي أن قرار إرسال وحدة قوات خاصة أمريكية للقبض على زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" كان سببه وجود مدنيين معه في المنزل، وأنه المسؤول عن مقتلهم بسبب تفجير نفسه "كعمل جبان يائس أخير".
بدأت في ألمانيا محاكمة سيدة ألقي القبض عليها خلال عودتها من سوريا بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والمساعدة في الإتجار بالبشر وانتهاك قانون الرقابة على الأسلحة وانتهاك قانون الأسلحة.
نبه مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الأحد إلى أن تهديد المنظمات الإنسانية العاملة في مخيم الهول يشكل "سابقة خطيرة"، بعد أيام من مقتل مسعف على يد عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
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