مسائية DW: زعيم "داعش" أصبح "خارج المعركة".. ماذا بعد مقتله؟

بعد عملية خاصة في سوريا.. بايدن يعلن "إزاحة زعيم داعش من أرض المعركة"

بعدما أعلن البنتاغون أن قوات عمليات خاصة نفذت بنجاح مهمة لمكافحة الإرهاب في إدلب شمال غرب سوريا، قال الرئيس بايدن إنه تم إزاحة القرشي من المعركة. وقالت مصادر سورية إن 13 مدنيا على الأقل سقطوا خلال العملية.