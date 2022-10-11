مسائية DW: رغم رفض إسرائيل كييف تصر على الحصول على أنظمة دفاع.. لماذا؟

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أوكرانيا تطالب مجددا بتسلّم انظمة دفاع جوي من اسرائيل ، و الحكومة الاسرائيلية تتمسك برفضها لهذا المطلب.. فما خلفيات الإصرار الأوكراني والتمسك الاسرائيلي؟
دخل تصعيد العدوان الروسي على أوكرانيا مرحلة بالغة الخطورة وفق عدد من المعلقين الألمان والأوربيين. فما مصلحة بوتين في فرض الأحكام العرفية في المناطق المحتلة؟ وما هو موقف أوروبا في وقت يشتد فيه الخناق على الجيش الروسي.؟
قالت الخارجية الألمانية إن مبنى مكتبياً شاهقاً توجد به قنصلية ألمانية في كييف أصيب خلال ضربات صاروخية روسية، فيما أكدت وزارة الدفاع الألمانية أنها ستقوم بإمداد كييف بأنظمة دفاع جوي "قريبا جداً".
يعتقد أن طائرات كاميكازي المسيّرة التي تستخدمها روسيا مؤخرا في ضرب أهداف في كييف إيرانية الصنع. لكن إيران تنفي تسليم روسيا طائرات مسيرة. فمن أين تحصل موسكو على الطائرات المسيرة؟ وهل تستخدم طائرات إسرائيلية الصنع؟
الآن بدأت "حقبة جديدة من الدفاع الجوي"، يقول وزير الدفاع الأوكراني مبتهجا بوصول أول منظومة دفاع ألمانية من طراز "Iris-T-SLM" قبل موعدها. منظومة، يمكن استخدامها للدفاع عن مدن بأكملها، لكن ما هي قدرات منظومة الدفاع هذه؟
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