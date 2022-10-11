 مسائية DW: رغم رفض إسرائيل كييف تصر على الحصول على أنظمة دفاع.. لماذا؟ | مسائية DW | DW | 21.10.2022

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مسائية DW

مسائية DW: رغم رفض إسرائيل كييف تصر على الحصول على أنظمة دفاع.. لماذا؟

أوكرانيا تطالب مجددا بتسلّم انظمة دفاع جوي من اسرائيل ، و الحكومة الاسرائيلية تتمسك برفضها لهذا المطلب.. فما خلفيات الإصرار الأوكراني والتمسك الاسرائيلي؟

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