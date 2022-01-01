مسائية DW : ذروة" الوباء وجهود مكافحته..كيف سيبدو 2022؟

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للعام الثاني على التوالي، يُخيّم "شبحُ" كورونا على ليلةِ رأس السنة و يلغي الاحتفالاتِ المعتادة في العديدِ من الدول. فإلى أين سيأخذنا العام الجديد مع الجائحة ؟
بين إلغاء الحفلات وتشديد القيود على التجمّعات ومنع الموسيقى وحصر التجمّعات بالعائلة الضيّقة، طغت جائحة كوفيد-19 للسنة الثانية على التوالي، على الاحتفالات بحلول العام الجديد. رغم ذلك كانت هناك احتفالات كبيرة في عدة مدن.
بين إلغاء الحفلات أو فرض قيود صارمة عليها ومنع الموسيقى واقتصار التجمعات على العائلة الضيقة، يستعد العالم لبدء عام ثالث مع وباء كوفيد-19، في وقت ترتفع فيه أعداد الإصابات بشكل حاد مع ظهور بصيص أمل خجول.
لأول مرة منذ 17 عاماً يطل مستشار رجل على الألمان في خطاب السنة الجديدة. سيطرت جائحة كورونا على جزء كبير من خطاب أولاف شولتس. بيد أن هناك مواضيع أخرى مهمة أيضا تناولها شولتس في أول خطاب عام جديد له كمستشار لألمانيا.
لاتزال المخاوف من انتشار جائحة كورونا بسبب التجمعات الكبيرة تطغى على احتفالات نهاية العام. لكن في الوقت الذي ألغيت فيه عروض احتفالية في دول، سمحت دول أخرى بتواجد أعداد أكبر من المحتفلين عن العام الماضي.
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