 مسائية DW : ذروة″ الوباء وجهود مكافحته..كيف سيبدو 2022؟ | مسائية DW | DW | 31.12.2021

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مسائية DW

مسائية DW : ذروة" الوباء وجهود مكافحته..كيف سيبدو 2022؟

للعام الثاني على التوالي، يُخيّم "شبحُ" كورونا على ليلةِ رأس السنة و يلغي الاحتفالاتِ المعتادة في العديدِ من الدول. فإلى أين سيأخذنا العام الجديد مع الجائحة ؟

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Jahreszahl 2022 mit Corona-Modell Jahreszahl 2022 mit Corona-Modell, 16.11.2021, Borkwalde, Brandenburg, In der Jahreszahl 2022 befindet sich ein Corona-Modell. *** Year 2022 with Corona model Year 2022 with Corona model, 16 11 2021, Borkwalde, Brandenburg, In the year 2022 is a Corona model

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A woman wearing a face mask, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, walks with a child past a 2022 installation on New Year's Eve at a shopping mall in Beijing, China December 31, 2021. REUTERS/Florence Lo

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