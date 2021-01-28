مسائية DW: دولٌ موازية في الشرق الأوسط.. ما حدود نفوذها؟

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جماعات مسلحة تتحكم في المشهدين السياسي والأمني لدول عربية عديدة كلبنان واليمن والعراق وباتت كيانات تعمل بالتوزاي مع سلطات الدولة.. ما سر صعود هذه الجماعات؟ وما حدود نفوذها؟
خصص العراق أموالا لإعادة مواطنيه العالقين في بيلاروسيا وغيرها، بينما يراقب الاتحاد الأوروبي الأوضاع في روسيا ودول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ولا تينية لتقييم "انتهاكات" ساهمت بأزمة اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا.
تتوالى ردود الأفعال الغاضبة والمنددة دولياً وداخلياً بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد، وأجمعت الأطراف على أنها "عمل إرهابي". وتحقيقات فتحت لمعرفة الملابسات.
ما يجري بين لبنان والسعودية لا يعود فقط لتصريحات جورج قرداحي ولا لوقف الرياض منذ مدة استيراد الخضر والفواكه من لبنان بسبب "تهريب المخدرات"، بل كذلك بسبب تنافس قديم-جديد بين السعودية وإيران على النفوذ في لبنان.
يطال الارتفاع المستمر في أسعار القمح تكاليف صناعة الخبز الذي يُعد الأكثر حضوراً على الوجبات الغذائية في العالم العربي. إلى أي مدى تستطيع الدول العربية الاستمرار في دعم سعر الخبز بالشكل القائم حالياً؟ وهل من بدائل؟
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