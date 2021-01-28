 مسائية DW: دولٌ موازية في الشرق الأوسط.. ما حدود نفوذها؟ | مسائية DW | DW | 22.10.2021

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مسائية DW

مسائية DW: دولٌ موازية في الشرق الأوسط.. ما حدود نفوذها؟

جماعات مسلحة تتحكم في المشهدين السياسي والأمني لدول عربية عديدة كلبنان واليمن والعراق وباتت كيانات تعمل بالتوزاي مع سلطات الدولة.. ما سر صعود هذه الجماعات؟ وما حدود نفوذها؟

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