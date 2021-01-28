مسائية DW: دولٌ موازية في الشرق الأوسط.. ما حدود نفوذها؟

أبعد من قرداحي.. كيف يؤدي لبنان ثمن التوتر السعودي-الإيراني؟

ما يجري بين لبنان والسعودية لا يعود فقط لتصريحات جورج قرداحي ولا لوقف الرياض منذ مدة استيراد الخضر والفواكه من لبنان بسبب "تهريب المخدرات"، بل كذلك بسبب تنافس قديم-جديد بين السعودية وإيران على النفوذ في لبنان.