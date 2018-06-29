مسائية DW: دور المجتمع الدولي ومعاناة النازحين في محافظة درعا؟

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معاناة عشرات الآلاف من الفارينَ من القتال في محافظةِ درعا السورية تتفاقمُ، بعد إعلان الأردن إغلاقَ حدودهِ أمام اللاجئين.. فما مصيرُ النازحينَ في جنوب غرب سوريا وأين المجتمع الدولي من كل هذه المأساة؟
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معاناة عشراتِ آلاف اِلفارينَ من القتال في محافظةِ درعا السورية تتفاقمُ ، بعد إعلان الأردن إغلاقَ حدودهِ أمام اللاجئين.. ما مصيرُ النازحينَ في جنوب غرب سوريا؟ أين المجتمع الدولي من كل هذه المأساة؟
حذرت الأمم المتحدة من كارثة بفعل تعرض المدنيين للحصار بين القوات الحكومية من جهة وجماعات المعارضة ومتشددي "داعش" المتواجدين في منطقة درعا، من جهة أخرى، مؤكدة تخوفها من تكرار سيناريو الغوطة الشرقية من حيث إراقة الدماء.
مع استمرار التصعيد واشتداد حدة المعارك في جنوب غرب سوريا، الأمم المتحدة تحذر من مواجهة المنطقة مصير حلب والغوطة الشرقية. في حين تم توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن تحقيقاتها في سوريا.
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