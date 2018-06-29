 مسائية DW: دور المجتمع الدولي ومعاناة النازحين في محافظة درعا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 29.06.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: دور المجتمع الدولي ومعاناة النازحين في محافظة درعا؟

معاناة عشرات الآلاف من الفارينَ من القتال في محافظةِ درعا السورية تتفاقمُ، بعد إعلان الأردن إغلاقَ حدودهِ أمام اللاجئين.. فما مصيرُ النازحينَ في جنوب غرب سوريا وأين المجتمع الدولي من كل هذه المأساة؟

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13:46 دقيقة

مسائيةDW : هل يتخلى المجتمع الدولي عن النازحين في محافظة درعا؟

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مسائيةDW : هل يتخلى المجتمع الدولي عن النازحين في محافظة درعا؟  

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