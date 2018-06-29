مسائية DW: دور المجتمع الدولي ومعاناة النازحين في محافظة درعا؟

مسائيةDW : هل يتخلى المجتمع الدولي عن النازحين في محافظة درعا؟

معاناة عشراتِ آلاف اِلفارينَ من القتال في محافظةِ درعا السورية تتفاقمُ ، بعد إعلان الأردن إغلاقَ حدودهِ أمام اللاجئين.. ما مصيرُ النازحينَ في جنوب غرب سوريا؟ أين المجتمع الدولي من كل هذه المأساة؟