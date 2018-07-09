مسائية DW: حكومة ماي في أزمة بعد استقالة إثنين من أبرز وزرائها

ردا على خطط ماي .. مهندس البريكست جونسون يستقيل أيضا

لم تمض ساعات على إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تمكنها من إقناع وزرائها بخططها حول الانسحاب من البيت الأوروبي، حتى فوجئ الوسط السياسي باستقالة عضوين من حكومتها. ولعل الاستقالة الأبرز هي لمهندس البريسكت وزير الخارجية.