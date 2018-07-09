مسائية DW: حكومة ماي في أزمة بعد استقالة إثنين من أبرز وزرائها

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أزمة حادة تعصف بالحكومة البريطانية بعد استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير البريكسيت ديفيد ديفيس احتجاجا على خطط لرئيسة الوزراء بشأن البريكسيت.. ماذا تعني الاستقالتان بالنسبة لتيريزا ماي؟
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احتجاجا على خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي تقدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون باستقالته بعد ساعات من استقالة ديفيد ديفيس الوزير المكلف بملف "بريكست".
أزمة حادة تعصف بالحكومة البريطانية بعد استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير البريكسيت ديفيد ديفيس احتجاجا على خطط لرئيسة الوزراء بشأن البريكسيت.. ماذا تعني الاستقالتان بالنسبة لتيريزا ماي؟ وأي تأثيرات على مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
لم تمض ساعات على إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تمكنها من إقناع وزرائها بخططها حول الانسحاب من البيت الأوروبي، حتى فوجئ الوسط السياسي باستقالة عضوين من حكومتها. ولعل الاستقالة الأبرز هي لمهندس البريسكت وزير الخارجية.
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