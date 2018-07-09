 مسائية DW: حكومة ماي في أزمة بعد استقالة إثنين من أبرز وزرائها | سياسة واقتصاد | DW | 10.07.2018

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سياسة واقتصاد

مسائية DW: حكومة ماي في أزمة بعد استقالة إثنين من أبرز وزرائها

أزمة حادة تعصف بالحكومة البريطانية بعد استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير البريكسيت ديفيد ديفيس احتجاجا على خطط لرئيسة الوزراء بشأن البريكسيت.. ماذا تعني الاستقالتان بالنسبة لتيريزا ماي؟

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13:41 دقيقة

مسائيةDW : حكومة ماي في أزمة بعد استقالة إثنين من أبرز وزرائها

      

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مسائيةDW : حكومة ماي في أزمة بعد استقالة إثنين من أبرز وزرائها  

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