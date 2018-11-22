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مسائية DW: حكومة الشاهد وامتحان "أزمة الأجور" في تونس

إضراب عام للموظفين الحكوميين في تونس والآلاف يخرجون في تظاهرات احتجاجية بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن زيادة الأجور.. ما خلفيات أزمة الأجور؟ وكيف تريد حكومة الشاهد مواجهتها؟

مشاهدة الفيديو 24:52 بث مباشر الآن 24:52 دقيقة شارك مسائيةDW : هل تنجح حكومة الشاهد في احتواء "أزمة الأجور" في تونس؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/38kYC مسائيةDW : هل تنجح حكومة الشاهد في احتواء "أزمة الأجور" في تونس؟

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