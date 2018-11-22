مسائية DW: حكومة الشاهد وامتحان "أزمة الأجور" في تونس

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
إضراب عام للموظفين الحكوميين في تونس والآلاف يخرجون في تظاهرات احتجاجية بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن زيادة الأجور.. ما خلفيات أزمة الأجور؟ وكيف تريد حكومة الشاهد مواجهتها؟
إرسال
Facebook
Twitter
google+
Whatsapp
Tumblr
Digg
Newsvine
stumble
linkedin
الرابط https://p.dw.com/p/38kYC
إضراب عام للموظفين الحكوميين في تونس والآلاف يخرجون في تظاهرات احتجاجية بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن زيادة الأجور.. ما خلفيات أزمة الأجور؟ وكيف تريد حكومة يوسف الشاهد مواجهتها؟
البرلمان التونسي يعقد جلسة مطولة لمنح الثقة للتعديل الحكومي الجديد ونواب حزب نداء تونس الحاكم يقاطعون الجلسة، فهل تقف تونس على أعتاب أزمة سياسية؟
أشار المحلل السياسي خالد عبيد أن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد سيقود البلاد لأزمة جديدة. فيما شدد الإعلامي والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي على أن تونس مقدمة على مفاجآت جديدة.
© 2018 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول