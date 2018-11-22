 مسائية DW: حكومة الشاهد وامتحان ″أزمة الأجور″ في تونس | أخبار | DW | 22.11.2018

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أخبار

مسائية DW: حكومة الشاهد وامتحان "أزمة الأجور" في تونس

إضراب عام للموظفين الحكوميين في تونس والآلاف يخرجون في تظاهرات احتجاجية بعد فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن زيادة الأجور.. ما خلفيات أزمة الأجور؟ وكيف تريد حكومة الشاهد مواجهتها؟

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24:52 دقيقة

مسائيةDW : هل تنجح حكومة الشاهد في احتواء "أزمة الأجور" في تونس؟

   

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مسائيةDW : هل تنجح حكومة الشاهد في احتواء "أزمة الأجور" في تونس؟  

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