مسائية DW : حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. هل يمتثل للقضاء؟

الادعاء على حاكم مصرف لبنان وشقيقه بـ "الإثراء غير المشروع"

ادعت قاضية لبنانية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه وسيدة أوكرانية، بجرمي "الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال" وأحالت المدعى عليهم إلى "قاضي التّحقيق. سلامة، الذي امتنع عن حضور جلسة استجواب، نفى التهم الموجهة له.