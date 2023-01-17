 مسائية DW : حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. هل يمتثل للقضاء؟ | مسائية DW | DW | 16.03.2023

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مسائية DW

مسائية DW : حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.. هل يمتثل للقضاء؟

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يغيب عن جلسة تحقيق دولي في تهم تتعلق بالفساد.. ماذا يعني ذلك؟ وما فرص نجاح التحقيق الأوروبي؟

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Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

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ادعت قاضية لبنانية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه وسيدة أوكرانية، بجرمي "الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال" وأحالت المدعى عليهم إلى "قاضي التّحقيق. سلامة، الذي امتنع عن حضور جلسة استجواب، نفى التهم الموجهة له.

Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

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استجوب القضاء اللبناني حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في عدة قضايا متعلقة بشبهة اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي. لكن سلامة، الملاحق في سويسرا وفرنسا أيضاً، نفى أن يكون "متهماً"، مشيراً إلى أن قضيته "مازالت محل اشتباه".

Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

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وصل ملف رياض سلامة إلى نيابة مكافحة الفساد بباريس، في قضية من شأنها توضيح مصدر ثروة سلامة العقارية الضخمة الذي تواجهه انتقادات داخل لبنان، في ظرفية تعاني فيها البلاد ماديا. محامو سلامة وصفوا الاتهامات بـ"بلاغات كاذبة".

Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

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في إطار تحقيقات بحقه على وقع أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد، قررت قاضية لبنانية حظر سفر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات خلال توليه منصبه الذي تولاه قبل حوالي 30 عاماً.