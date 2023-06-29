مسائية DW: ثلاثون مليون مشترك في أقل من يوم.. هل ينهي ثريدز عهد تويتر؟

غريم "تويتر".. ميتا تطلق تطبيق "ثريدز" وهذه مميزاته!

يبدو أن مارك زوكربيرغ استغل تخبط "تويتر" في ظل إدارة مالكه الجديد، إيلون ماسك، لإطلاق هذا المنتج المنافس الذي تأمل "ميتا" أن يصبح قناة التواصل المفضلة للمشاهير والشركات والسياسيين. فما هي خدمة "ثريدز" وما مميزاتها؟