مسائية DW: ثلاثون مليون مشترك في أقل من يوم.. هل ينهي ثريدز عهد تويتر؟

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أكثرُ من عشرة ملايين مشترك مع إطلاق خدمة "ثريدز" المنافسة لتويتر، فهل ستشتعل الحرب بين تسوكربيرغ وايلون ماسك؟ وهل أصبح تطبيق تويتر مهددا بالتراجع؟
يبدو أن مارك زوكربيرغ استغل تخبط "تويتر" في ظل إدارة مالكه الجديد، إيلون ماسك، لإطلاق هذا المنتج المنافس الذي تأمل "ميتا" أن يصبح قناة التواصل المفضلة للمشاهير والشركات والسياسيين. فما هي خدمة "ثريدز" وما مميزاتها؟
مع تصاعد القلق من التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع "مدونة سلوك" تكون متاحة لشركات هذا القطاع للتطبيق الطوعي، لمواجهة مخاطر فرض الصين نهجها في تنظيم هذا القطاع.
يسعى الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويترإيلون ماسك لإجراءات تغييرات على منصة التواصل الاجتماعي لتصبح المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم، متخذا خطوات عدة شملت إقالة نصف الموظّفين وفرض رسوم على المستخدمين.
ستبدأ منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" إزالة ما تسمى بـ "علامات التحقق القديمة" من حسابات المستخدمين الأسبوع المقبل وسيكون لدى المشتركين، الذين يدفعون فقط وأعضاء المنظمات المعتمدة، هذا الوضع.
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