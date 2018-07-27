مسائية DW: توتر جديد بين واشنطن وأنقرة.. فما خلفيات الأزمة؟

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تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة على خلفية فرض الإقامة الجبرية على قس أمريكي في مدينة إزمير. فما خلفيات الأزمة، وهل تضحي تركيا بسهولة بالشراكة مع الحليف الاستراتيجي الأكبر في حلف الناتو؟
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تصاعد التوتر بين واشنطن وأنقرة على خلفية فرض الإقامة الجبرية على قس أمريكي في إزمير، فما خلفيات الأزمة، وهل تضحي تركيا بسهولة بالشراكة مع الحليف الاستراتيجي الأكبر في حلف الناتو؟
يبدو أن قضية اعتقال القس الأمريكي أندرو برانسون" قد تتسبب بأزمة كبيرة في العلاقات بين الحليفين التركي والأمريكي. فقد توعد الرئيس الأمريكي بفرض "عقوبات كبيرة" على تركيا بسبب اعتقال القس الذي وصفه بـ "المسيحي العظيم".
قال المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغل، إن الأوضاع في تركيا ستتحسن رغمت عن الغطرسة الأمريكية على حد وصفه، والتهديد بفرض عقوبات على أنقرة.
من جهته أرجع المحلل السياسي عماد عبد الهادي، السبب وراء التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على تريا، إلى نفاذ صبر واشنطن تجاه التصريحات التركية، مشيرا إلى وقف الكونغرس تسليم طائرة مقاتلة من طراز F-35 المقاتلة جاء على خلفية هذه التصريحات.
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