مسائية DW: توتر جديد بين واشنطن وأنقرة.. فما خلفيات الأزمة؟

تعرف على السبب الحقيقي وراء التصعيد الأمريكي تجاه تركيا.. على ماذا تعول أنقرة؟

قال المحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغل، إن الأوضاع في تركيا ستتحسن رغمت عن الغطرسة الأمريكية على حد وصفه، والتهديد بفرض عقوبات على أنقرة. من جهته أرجع المحلل السياسي عماد عبد الهادي، السبب وراء التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على تريا، إلى نفاذ صبر واشنطن تجاه التصريحات التركية، مشيرا إلى وقف الكونغرس تسليم طائرة مقاتلة من طراز F-35 المقاتلة جاء على خلفية هذه التصريحات.