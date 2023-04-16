مسائية DW: تنسيق سوري - أردني لمكافحة تجارة المخدرات العابرة للحدود؟

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مقتل أحد أبرز تجار المخدرات السوريين في قصف أردني يستهدف مصنعا للمخدرات على الحدود مع سوريا حسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر محلية ومخابراتية. هل من تنسيق أردني سوري لمكافحة تجارة المخدرات العابرة للحدود؟
أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن محادثات جدة لن تكون ذات فائدة دون وقف إطلاق النار. لكن حتى الآن "لا دخان أبيض" من جدة، إذ ليست هناك مؤشرات على أن هذا المسعى سيفضي إلى تهدئة دائمة في وقت قريب.
تتواصل في جدة المفاوضات بين طرفي النزاع المسلح في السودان، فيما تفيد المعلومات الواردة بأن المباحثات الجارية تنحصر في امكانية التوصل لهدنة مؤقتة اإدخال المساعدات الإنسانية، و"كل جانب يعتقد أنه قادر على حسم المعركة".
في الوقت الذي يشارك فيه ممثلون عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محادثات بالسعودية تواصلت المواجهات المسلحة بين الجانبين في الخرطوم، فيما تستمر عمليات نزوح المدنيين داخل السودان وخارجها.
استمرت رحى المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم لتزيد من معاناة المواطنين اليومية، بينما شرع طرفا القتال في بمباحثات في مدينة جدة بوساطة سعودية-أميركية.
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