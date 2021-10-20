مسائية DW

مسائية DW: تعزيز التعاون العسكري بين أبوظبي وسيول.. ما خفاياه؟

تقرير لمنظمة العفو الدولية يكشف عن أن جائحة كورونا ساهمت في فرض قيود "غير مسبوقة" على حرية التعبير.. فكيف أثرت الجائحة على حرية الرأي والتعبير؟ وما الذي يمكن القيام به للتصدي لهذه القيود؟