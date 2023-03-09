مسائية DW: تركيا أردوغان.. كيف باتت نظرة حلف الناتو إليها؟

ستولتنبرغ: السويد "أوفت بالتزاماتها" لتركيا للانضمام للناتو

بعد لقاء مع الرئيس التركي أردوغان، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ أن "السويد أوفت بالتزاماتها" حيال تركيا تمهيدا لانضمامها للحلف. وأشار إلى أن "الوقت حان ليحدث الانضمام قبل قمة فيلنيوس" المقررة في الشهر المقبل.