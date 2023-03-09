 مسائية DW: تركيا أردوغان.. كيف باتت نظرة حلف الناتو إليها؟ | مسائية DW | DW | 05.06.2023

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مسائية DW

مسائية DW: تركيا أردوغان.. كيف باتت نظرة حلف الناتو إليها؟

عقب لقاء جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في إسطنبول.. كيف ينظر الناتو إلى تركيا في الولاية الرئاسية الجديدة لأردوغان؟

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تستأنف تركيا المحادثات مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي في بروكسل

تركيا تستأنف مفاوضات انضمام السويد وفنلندا للناتو 09.03.2023

تركيا معروفة بكرم الضيافة ولكن عندما يكون الموضوع حول دخول حلف شمال الأطلسي يشهد العالم تردداً تركيا غير مسبوق

الناتو وكرم الضيافة التركي 12.01.2023

أغلب الفنلنديين يؤيدون انضمام بلادهم لحلف الناتو حتى لو لم تتمكن السويد من الوصول إلى تفاهمات مع تركيا.

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هل تبدد تركيا آمال السويد في الانضمام إلى الناتو؟

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NATO Secretary-General Jens Stoltenberg speaks during a press conference following his meeting with Turkish President Tayyip Erdogan in Istanbul, Turkey June 4, 2023. REUTERS/Dilara Senkaya

ستولتنبرغ: السويد "أوفت بالتزاماتها" لتركيا للانضمام للناتو 04.06.2023

بعد لقاء مع الرئيس التركي أردوغان، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ أن "السويد أوفت بالتزاماتها" حيال تركيا تمهيدا لانضمامها للحلف. وأشار إلى أن "الوقت حان ليحدث الانضمام قبل قمة فيلنيوس" المقررة في الشهر المقبل.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrives to pose for photos with NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the NATO summit at NATO headquarters in Brussels, Monday, June 14, 2021. (AP Photo/Patrick Semansky, Pool)

ستولتنبرغ يزور أنقرة قريبا لدفع طلب انضمام السويد للناتو 01.06.2023

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ سيزور أنقرة "في المستقبل القريب" تلبية لدعوة الرئيس التركي، لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي أردوغان.

In this handout photograph taken and released by the Press Office of the Republic of Turkey on June 3, 2023, Turkish President Tayyip Erdogan (R) and his wife his wife Emine Erdogan greet guests during his oath taking ceremony at the Presidential Complex, in Ankara, Turkey. (Photo by Handout / Press Office of the Republic of Turkey / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO/ Press Office of the Republic of Turkey - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

بعد قسم اليمين الثالثة - أردوغان يركز على الدبلوماسية والوضع الداخلي 03.06.2023

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك على تنحية الخلافات جانبا والتركيز على المستقبل مع توليه الرئاسة لخمسة أعوام جديدة السبت. وفي مراسم تأدية اليمين بالقصر الرئاسي، تحدث أردوغان بنبرة توحي بالتصالح.

***ACHTUNG: DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT*** [TURKEY, ANKARA - MAY 29, 2023: Incumbent president Recep Tayyip Erdogan finishes his speech in front of the Presidential Palace as supporters celebrate him heading the poll with more than 52% against his rival Kemal Kilicdaroglu during the 2023 Turkish presidential election. Valery Sharifulin/TASS]

صحف أوروبية: تركيا تبتعد أكثر عن الغرب الذي فقد تأثيره على أردوغان 30.05.2023

حفلت الصحف الألمانية والأوروبية عموما بمقالات رأي وتعليقات حول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. ووجّه العديد من الكتاب أسهم النقد للرئيس التركي أردوغان، متوقعين علاقات سيئة بين تركيا والغرب.