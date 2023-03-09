مسائية DW: تركيا أردوغان.. كيف باتت نظرة حلف الناتو إليها؟

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عقب لقاء جمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في إسطنبول.. كيف ينظر الناتو إلى تركيا في الولاية الرئاسية الجديدة لأردوغان؟
بعد لقاء مع الرئيس التركي أردوغان، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ أن "السويد أوفت بالتزاماتها" حيال تركيا تمهيدا لانضمامها للحلف. وأشار إلى أن "الوقت حان ليحدث الانضمام قبل قمة فيلنيوس" المقررة في الشهر المقبل.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ سيزور أنقرة "في المستقبل القريب" تلبية لدعوة الرئيس التركي، لدفع طلب السويد الانضمام إلى الناتو، بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي أردوغان.
حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك على تنحية الخلافات جانبا والتركيز على المستقبل مع توليه الرئاسة لخمسة أعوام جديدة السبت. وفي مراسم تأدية اليمين بالقصر الرئاسي، تحدث أردوغان بنبرة توحي بالتصالح.
حفلت الصحف الألمانية والأوروبية عموما بمقالات رأي وتعليقات حول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا. ووجّه العديد من الكتاب أسهم النقد للرئيس التركي أردوغان، متوقعين علاقات سيئة بين تركيا والغرب.
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