مسائية DW :بعد جولة المستشار الألماني في الخليج.. إشادات وانتقادات

شولتس في الخليج.. شراكة صعبة في ظل ظروف دقيقة!

يقوم المستشار أولاف شولتس بجولة خليجية تشمل السعودية. وتواجه الشراكة الألمانية مع هذه الدول مشاكل بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، غير أن ألمانيا بحاجة ماسة للتعاون معها بسبب أزمة الطاقة، فهل ينجح المستشار في جولته؟