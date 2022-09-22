مسائية DW :بعد جولة المستشار الألماني في الخليج.. إشادات وانتقادات

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بعد جولة المستشار الألماني أولاف شولتس في الخليج والتي أفضت إلى إبرام اتفاقات لتزويد ألمانيا بمزيد من الغاز المسال.. قراءة نقدية لحصيلة جولة شولتس سياسيا وحقوقيا؟
يقوم المستشار أولاف شولتس بجولة خليجية تشمل السعودية. وتواجه الشراكة الألمانية مع هذه الدول مشاكل بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، غير أن ألمانيا بحاجة ماسة للتعاون معها بسبب أزمة الطاقة، فهل ينجح المستشار في جولته؟
ناقش المستشار أولاف شولتس خلال زيارة للسعودية التحديات الاقتصادية والسياسية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبيل توجهه للإمارات، المحطة الثانية في جولته الخليجية قال شولتس إنه يسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية.
تطوي المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل 16 عاماً من الحكم لتنسحب من الساحة السياسية وسط شعبية كبيرة. بيد أنها انتقدت لافتقادها "للرؤية". كما تعرضت لانتقادات "لفشلها" في ترسيخ موقع المرأة السياسي والتمهيد لخلافتها.
في أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي إلى البحرين، بدأ وزير الخارجية يائير لابيد إلى المنامة اليوم لافتتاح سفارة بلاده. تشهد الزيارة توقيع خمس مذكرات تفاهم تشمل اتفاقات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء.
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