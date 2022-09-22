 مسائية DW :بعد جولة المستشار الألماني في الخليج.. إشادات وانتقادات | مسائية DW | DW | 27.09.2022

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مسائية DW

مسائية DW :بعد جولة المستشار الألماني في الخليج.. إشادات وانتقادات

بعد جولة المستشار الألماني أولاف شولتس في الخليج والتي أفضت إلى إبرام اتفاقات لتزويد ألمانيا بمزيد من الغاز المسال.. قراءة نقدية لحصيلة جولة شولتس سياسيا وحقوقيا؟

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [VOLGOGRAD, RUSSIA - SEPTEMBER 23, 2022: Mobile ballot boxes for home voting in a referendum on joining Russia held by the Lugansk People's Republic, are pictured at a polling station at a temporary accommodation facility. The Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic, Kherson and Zaporizhzhya Regions hold referendums on joining Russia on September 23-27. Dmitry Rogulin/TASS]

روسيا تنظم "استفتاءات صورية".. ما الذي سيترتب عنها؟ 24.09.2022

ARCHIV - 31.10.2016, Israel, Jerusalem: Yair Lapid, Parteivorsitzender Jesch Atid Partei, gibt ein Interview. Zwei Gegner des israelischen Regierungschefs Netanjahu wollen bei der Parlamentswahl im April gemeinsam antreten. Ex-Militärchef Ganz und Jair Lapid von der Zukunftspartei teilten am Donnerstag mit, sie wollten eine gemeinsame Liste bilden. Foto: Sebastian Scheiner/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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