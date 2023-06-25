مسائية DW: بعد "تمرد فاغنر" في روسيا.. أي تأثيرات على قواتها بالخارج؟

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بعد أحداث التمرد وتوجه مقاتليها إلى بيلاروسيا.. أي مصير ينتظر قوات فاغنر في روسيا وخارجها؟
اعتبر رئيس مجموعة فاغنر أن تقدم قواته نحو موسكو كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، وكشف، في أول تسجيل صوتي له منذ إنهاء التمرد، عن هدف وسبب تحرك مجموعته نحو موسكو. ويبقى السؤال أين مكان تواجد بريغوجين؟ وما مصير قواته؟
طرح تمرد قائد مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين على ولي نعمته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة انضباطية مجموعات المرتزقة وإمكانية تحولها إلى صداع أو حتى سرطان يفتك بمن يستعين بها. فما هي تداعياتها على روسيا؟
بعد تمرد قوات فاغنر واحتلالها مقار عسكرية في مدينتين روسيتين، الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين يصف التمرد بأنه "طعنة في الظهر". واتهم بوتين قائد مجموعة فاغنر بـ"الخيانة"، والاخير يرد بأنه قواته لن تستسلم.
بيلاروسيا تعلن نجاح وساطتها في خفض التوتر في روسيا، وأنّ قائد مجموعة فاغنر يفغني بريغوجين وافق على "وقف تحرّكات" مقاتليه وانسحابهم إلى قواعدهم حقنا للدماء.
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