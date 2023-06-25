 مسائية DW: بعد "تمرد فاغنر" في روسيا.. أي تأثيرات على قواتها بالخارج؟ | مسائية DW | DW | 26.06.2023

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مسائية DW

مسائية DW: بعد "تمرد فاغنر" في روسيا.. أي تأثيرات على قواتها بالخارج؟

بعد أحداث التمرد وتوجه مقاتليها إلى بيلاروسيا.. أي مصير ينتظر قوات فاغنر في روسيا وخارجها؟

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Fighters of Wagner private mercenary group pull out of the headquarters of the Southern Military District to return to base, in the city of Rostov-on-Don, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Stringer

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24.06.2023****Founder of Wagner private mercenary group Yevgeny Prigozhin speaks inside the headquarters of the Russian southern army military command center, which is taken under control of Wagner PMC, according to him, in the city of Rostov-on-Don, Russia in this still image taken from a video released June 24, 2023. Press service of Concord/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. TPX IMAGES OF THE DAY

بريغوجين من مكان مجهول: تقدّم فاغنر نحو موسكو كشف مشاكل "خطيرة" 26.06.2023

اعتبر رئيس مجموعة فاغنر أن تقدم قواته نحو موسكو كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، وكشف، في أول تسجيل صوتي له منذ إنهاء التمرد، عن هدف وسبب تحرك مجموعته نحو موسكو. ويبقى السؤال أين مكان تواجد بريغوجين؟ وما مصير قواته؟

A member of Wagner group stands guard in a street in the city of Rostov-on-Don, on June 24, 2023. President Vladimir Putin on June 24, 2023 said an armed mutiny by Wagner mercenaries was a stab in the back and that the group's chief Yevgeny Prigozhin had betrayed Russia, as he vowed to punish the dissidents. Prigozhin said his fighters control key military sites in the southern city of Rostov-on-Don. (Photo by STRINGER / AFP) (Photo by STRINGER/AFP via Getty Images)

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Russia Putin Address 8466524 24.06.2023 Russian Putin delivers a televised address to the nation after Yevgeny Prigozhin, the owner of the Wagner Group military company, called for armed rebellion and reached the southern city of Rostov-on-Don with his troops, in Moscow, Russia. Pavel Bednyakov / Sputnik Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxESTxLTUxLATxNORxSWExDENxNEDxPOLxONLY Copyright: xPavelxBednyakovx

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A truck transports a tank of Wagner private mercenary group along M-4 highway, which links the capital Moscow with Russia's southern cities, near Voronezh, Russia, June 24, 2023. REUTERS/Stringer

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