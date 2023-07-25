 مسائية DW: بعد انقلاب النيجر، أي مصير ينتظر منطقة الساحل؟ | مسائية DW | DW | 28.07.2023

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مسائية DW

مسائية DW: بعد انقلاب النيجر، أي مصير ينتظر منطقة الساحل؟

قيادة جيش النيجر تعلن دعمها للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، فأي مصير ينتظر منطقة الساحل، إثر ثالث انقلاب عسكري تشهده المنطقة بعد مالي وبوركينا فاسو؟

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Nigers Präsident Mohamed Bazoum im DW-Interview 25.02.2022 Niamey

محاولة انقلابية... غموض يكتنف الوضع في النيجر 26.07.2023

قالت مصادر أمنية إن الحرس الرئاسي بالنيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي الذي تحاصره مركبات عسكرية. بيد أن الرئاسة أكدت في بيان قدرة الجيش الوطني على التصدي للمحاولة الانقلابية، مشددة على أن الرئيس بخير.

26.07.2023 Niger Army spokesman Colonel Major Amadou Adramane speaks during an appearance on national television, after President Mohamed Bazoum was held in the presidential palace, in Niamey, Niger, July 26, 2023 in this still image taken from video. ORTN/via Reuters TV/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NIGER OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NIGER

النيجر ـ عسكريون يعلنون الإطاحة بالرئيس بازوم والأخير يرفض الانقلاب 27.07.2023

رغم الإدانات الدولية أعلن عسكريون أنّهم أطاحوا بنظام الرئيس النيجري محمد بازوم وتعليق عمل كلّ المؤسّسات وغلق الحدود البرية والجوية، وقالوا إن "قوّات الدفاع والأمن تُدير الوضع"، بيد أن بازوم ووزير داخليته رفضا "الانقلاب".

Mohamed Bazoum, Staatspräsident der Republik Niger, erwartet die deutsche Außenministerin.

النيجر.. إدانة دولية وأفريقية لـ "محاولة تولي الحكم بالقوة" 26.07.2023

طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح رئيس النيجر محمد بازوم بعدما اعتقله عناصر من الحرس الرئاسي في إطار ما وصفته مصادر عديدة بـ"محاولة انقلاب"، فيما دان الاتحادان الأفريقي والأوروبي "تهديد الاستقرار" في النيجر.

A general view of billowing smoke as supporters of the Nigerien defence and security forces attack the headquarters of the Nigerien Party for Democracy and Socialism (PNDS), the party of overthrown President Mohamed Bazoum, in Niamey on July 27, 2023. The head of Niger's armed forces on July 27, 2023 said he endorsed a declaration by troops who overnight announced they had taken power after detaining the country's elected president, Mohamed Bazoum. The military command of the Nigerien armed forces... has decided to subscribe to the declaration by the defence and security forces... in order to avoid a deadly confrontation between the various forces, said a statement signed by armed forces chief General Abdou Sidikou Issa. (Photo by AFP)

برلين وبروكسل تطالبان بالإفراج عن رئيس النيجر "فورا" 27.07.2023

أعلنت ألمانيا عن إدانتها لمحاولة الانقلاب في النيجر وأكدت دعمها للرئيس المنتخب محمد بازوم، كما طالبت برلين والاتحاد الأوروبي بالإفراج عنه "فورا"، فيما أعلن جيش النيجير رسميا تأييده للانقلاب.