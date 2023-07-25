مسائية DW: بعد انقلاب النيجر، أي مصير ينتظر منطقة الساحل؟

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قيادة جيش النيجر تعلن دعمها للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، فأي مصير ينتظر منطقة الساحل، إثر ثالث انقلاب عسكري تشهده المنطقة بعد مالي وبوركينا فاسو؟
قالت مصادر أمنية إن الحرس الرئاسي بالنيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم داخل القصر الرئاسي الذي تحاصره مركبات عسكرية. بيد أن الرئاسة أكدت في بيان قدرة الجيش الوطني على التصدي للمحاولة الانقلابية، مشددة على أن الرئيس بخير.
رغم الإدانات الدولية أعلن عسكريون أنّهم أطاحوا بنظام الرئيس النيجري محمد بازوم وتعليق عمل كلّ المؤسّسات وغلق الحدود البرية والجوية، وقالوا إن "قوّات الدفاع والأمن تُدير الوضع"، بيد أن بازوم ووزير داخليته رفضا "الانقلاب".
طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح رئيس النيجر محمد بازوم بعدما اعتقله عناصر من الحرس الرئاسي في إطار ما وصفته مصادر عديدة بـ"محاولة انقلاب"، فيما دان الاتحادان الأفريقي والأوروبي "تهديد الاستقرار" في النيجر.
أعلنت ألمانيا عن إدانتها لمحاولة الانقلاب في النيجر وأكدت دعمها للرئيس المنتخب محمد بازوم، كما طالبت برلين والاتحاد الأوروبي بالإفراج عنه "فورا"، فيما أعلن جيش النيجير رسميا تأييده للانقلاب.
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